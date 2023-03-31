Відбивні у картопляній шубі: оригінальний рецепт

Класичні курячі відбивні у звичайному клярі з борошна багатьом уже набридли. Приготуйте ніжні відбивні в шубці з натертої хрусткої картоплі.
Страва чудово поєднується з кетчупом, майонезом, сирним чи часниковим соусом.
Складники
- філе куряче – 500 г;
- картопля – 4 шт. (середні);
- яйце – 2 шт.;
- борошно – 3 ст. л.;
- часник – 3 зубчики;
- зелень (кріп, петрушка);
- перець чорний мелений;
- сіль;
- олія для смаження.
Приготування
Куряче філе помийте, обсушіть. Наріжте невеликими пластинами і трохи відбийте. Посоліть, поперчіть і змастіть часником, пропущеним через прес. Залишіть на 15 хвилин, щоб воно промаринувалося.
Картоплю помийте, почистіть, натріть на середній тертці. Відтисніть від рідини. Перекладіть картопляну масу в миску, додайте яйця, борошно, дрібно нарізану зелень, сіль. Перемішайте.
Потім кожен шматочок філе вмочіть у картопляному клярі і добре притисніть його руками.
Обсмажуйте в добре розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
Поради
- Викладайте готові відбивні на блюдо, застелене паперовим рушником, для видалення надлишок жиру.
- М'ясо для відбивних використовуйте будь-яке.
- Якщо кляр для відбивних буде рідким, додайте ще борошна.
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