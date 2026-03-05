- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
Відбивні з яловичої печінки — навіщо замочувати в молоці та як домогтися скоринки
Відбивні можна готувати не тільки з м’яса, а й із печінки, вони виходять набагато ніжнішими і соковитішими, а завдяки кляру залишаються м’якими навіть на другий день.
Подайте з картопляним пюре, макаронами або овочами.
Інгредієнти
- печінка яловича
- 600 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 3 шт.
- молоко
- 200 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Цибулю очистьте, натріть на дрібну тертку.
Яйця збийте вінчиком.
Борошно насипте в тарілку.
Печінку замочіть у молоці на одну годину. Очистьте її від прожилок, плівок, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки завтовшки близько одного сантиметра.
Кожен шматочок печінки злегка відбийте кухонним молоточком через харчову плівку, поперчіть, посоліть і покрийте з двох боків цибулею.
Вмочіть печінку спочатку в борошно, потім у яйце і знову в борошно.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте відбивні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.