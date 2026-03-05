ТСН у соціальних мережах

Відбивні з яловичої печінки — навіщо замочувати в молоці та як домогтися скоринки

Відбивні можна готувати не тільки з м’яса, а й із печінки, вони виходять набагато ніжнішими і соковитішими, а завдяки кляру залишаються м’якими навіть на другий день.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
Відбивні з яловичої печінки

Відбивні з яловичої печінки / © Credits

Подайте з картопляним пюре, макаронами або овочами.

Інгредієнти

печінка яловича
600 г
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
150 г
цибуля ріпчаста
3 шт.
молоко
200 г
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Цибулю очистьте, натріть на дрібну тертку.

  2. Яйця збийте вінчиком.

  3. Борошно насипте в тарілку.

  4. Печінку замочіть у молоці на одну годину. Очистьте її від прожилок, плівок, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки завтовшки близько одного сантиметра.

  5. Кожен шматочок печінки злегка відбийте кухонним молоточком через харчову плівку, поперчіть, посоліть і покрийте з двох боків цибулею.

  6. Вмочіть печінку спочатку в борошно, потім у яйце і знову в борошно.

  7. У пательні на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте відбивні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

