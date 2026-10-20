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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
2 хв

Відьомський суп на Геловін із картопляними привидами: цікавий рецепт

Цей суп — ідеальний варіант для тематичної вечірки чи затишного вечора напередодні Геловіну.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
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Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood

Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Якщо ви хочете здивувати гостей на Геловін не лише декором, а й вечерею, на сторінці Albina’s vegan food розповіли про рецепт супу з картопляними привидами, морквяними гарбузиками та грибами-черепами. Страва має моторошний вигляд, але чудово зігріває прохолодного осіннього вечора.

Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Інгредієнти

фарш (можна веганський)
450 г
невелика картопля
12 шт.
великі білі печериці
6 шт.
велика морква
2 шт.
селера
2 стебла
велика цибуля
1 шт.
часник
4 зубчики
зелена квасоля
150 г
подрібнені томати
425 г
томатна паста
2 ст. л
овочевий чи грибний бульйон
1,2–1,4 л
соєвий соус
2 ст. л
копчена паприка
1 ч. л
сушені трави
1 ч. л
кмин
½ ч. л
лавровий листок
2 шт.
сіль
чорний перець
оливкова олія
Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготування

  1. На картоплинах ножем виріжте кумедні чи страшні обличчя.

  2. На моркві зробіть кілька неглибоких поздовжніх надрізів, а потім наріжте кружальцями, щоб вони нагадували маленькі гарбузи.

  3. Печериці розріжте вздовж на три скибочки та виріжте на кожній очі, ніс і зуби — вийдуть мініатюрні грибні черепи.

  4. У великій каструлі розігрійте оливкову олію.

  5. Додайте фарш, розділіть його лопаткою на невеликі шматочки та обсмажуйте близько 5 хв до легкого підрум’янення.

  6. Всипте нарізані цибулю та селеру, готуйте ще 5 хв.

  7. Додайте подрібнений часник, томатну пасту, копчену паприку, сушені трави та кмин.

  8. Перемішайте та прогрійте приблизно 1 хв, щоб спеції розкрили аромат.

  9. Влийте соєвий соус, подрібнені томати та овочевий чи грибний бульйон.

  10. Додайте чорний перець і лаврове листя.

  11. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 10 хв.

  12. Покладіть картоплю з вирізаними обличчями та морквяні гарбузики.

  13. Варіть до м’якості овочів.

  14. Потім додайте зелену квасолю та гриби-черепи і готуйте ще 8–10 хв, поки всі інгредієнти не стануть готовими.

  15. Дістаньте лаврове листя, спробуйте суп і за потреби додайте сіль.

  16. Подавайте гарячим, обережно розкладіть картопляні обличчя та грибні фігурки так, щоб вони залишалися помітними.

Геловінське меню може бути водночас креативним, ситним і по-справжньому смачним. Трохи фантазії, сезонні овочі та кілька моторошних деталей і звичайна вечеря перетворюється на страву, яка точно приверне увагу гостей.

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