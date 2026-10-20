Відьомський суп на Геловін із картопляними привидами: цікавий рецепт

Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Якщо ви хочете здивувати гостей на Геловін не лише декором, а й вечерею, на сторінці Albina’s vegan food розповіли про рецепт супу з картопляними привидами, морквяними гарбузиками та грибами-черепами. Страва має моторошний вигляд, але чудово зігріває прохолодного осіннього вечора.

Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Інгредієнти фарш (можна веганський) 450 г невелика картопля 12 шт. великі білі печериці 6 шт. велика морква 2 шт. селера 2 стебла велика цибуля 1 шт. часник 4 зубчики зелена квасоля 150 г подрібнені томати 425 г томатна паста 2 ст. л овочевий чи грибний бульйон 1,2–1,4 л соєвий соус 2 ст. л копчена паприка 1 ч. л сушені трави 1 ч. л кмин ½ ч. л лавровий листок 2 шт. сіль чорний перець оливкова олія

Відьомський суп на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготування

На картоплинах ножем виріжте кумедні чи страшні обличчя. На моркві зробіть кілька неглибоких поздовжніх надрізів, а потім наріжте кружальцями, щоб вони нагадували маленькі гарбузи. Печериці розріжте вздовж на три скибочки та виріжте на кожній очі, ніс і зуби — вийдуть мініатюрні грибні черепи. У великій каструлі розігрійте оливкову олію. Додайте фарш, розділіть його лопаткою на невеликі шматочки та обсмажуйте близько 5 хв до легкого підрум’янення. Всипте нарізані цибулю та селеру, готуйте ще 5 хв. Додайте подрібнений часник, томатну пасту, копчену паприку, сушені трави та кмин. Перемішайте та прогрійте приблизно 1 хв, щоб спеції розкрили аромат. Влийте соєвий соус, подрібнені томати та овочевий чи грибний бульйон. Додайте чорний перець і лаврове листя. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 10 хв. Покладіть картоплю з вирізаними обличчями та морквяні гарбузики. Варіть до м’якості овочів. Потім додайте зелену квасолю та гриби-черепи і готуйте ще 8–10 хв, поки всі інгредієнти не стануть готовими. Дістаньте лаврове листя, спробуйте суп і за потреби додайте сіль. Подавайте гарячим, обережно розкладіть картопляні обличчя та грибні фігурки так, щоб вони залишалися помітними.

Геловінське меню може бути водночас креативним, ситним і по-справжньому смачним. Трохи фантазії, сезонні овочі та кілька моторошних деталей і звичайна вечеря перетворюється на страву, яка точно приверне увагу гостей.

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