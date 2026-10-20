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- Рецепти
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Відьомський суп на Геловін із картопляними привидами: цікавий рецепт
Цей суп — ідеальний варіант для тематичної вечірки чи затишного вечора напередодні Геловіну.
Якщо ви хочете здивувати гостей на Геловін не лише декором, а й вечерею, на сторінці Albina’s vegan food розповіли про рецепт супу з картопляними привидами, морквяними гарбузиками та грибами-черепами. Страва має моторошний вигляд, але чудово зігріває прохолодного осіннього вечора.
Інгредієнти
- фарш (можна веганський)
- 450 г
- невелика картопля
- 12 шт.
- великі білі печериці
- 6 шт.
- велика морква
- 2 шт.
- селера
- 2 стебла
- велика цибуля
- 1 шт.
- часник
- 4 зубчики
- зелена квасоля
- 150 г
- подрібнені томати
- 425 г
- томатна паста
- 2 ст. л
- овочевий чи грибний бульйон
- 1,2–1,4 л
- соєвий соус
- 2 ст. л
- копчена паприка
- 1 ч. л
- сушені трави
- 1 ч. л
- кмин
- ½ ч. л
- лавровий листок
- 2 шт.
- сіль
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- чорний перець
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- оливкова олія
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Приготування
На картоплинах ножем виріжте кумедні чи страшні обличчя.
На моркві зробіть кілька неглибоких поздовжніх надрізів, а потім наріжте кружальцями, щоб вони нагадували маленькі гарбузи.
Печериці розріжте вздовж на три скибочки та виріжте на кожній очі, ніс і зуби — вийдуть мініатюрні грибні черепи.
У великій каструлі розігрійте оливкову олію.
Додайте фарш, розділіть його лопаткою на невеликі шматочки та обсмажуйте близько 5 хв до легкого підрум’янення.
Всипте нарізані цибулю та селеру, готуйте ще 5 хв.
Додайте подрібнений часник, томатну пасту, копчену паприку, сушені трави та кмин.
Перемішайте та прогрійте приблизно 1 хв, щоб спеції розкрили аромат.
Влийте соєвий соус, подрібнені томати та овочевий чи грибний бульйон.
Додайте чорний перець і лаврове листя.
Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 10 хв.
Покладіть картоплю з вирізаними обличчями та морквяні гарбузики.
Варіть до м’якості овочів.
Потім додайте зелену квасолю та гриби-черепи і готуйте ще 8–10 хв, поки всі інгредієнти не стануть готовими.
Дістаньте лаврове листя, спробуйте суп і за потреби додайте сіль.
Подавайте гарячим, обережно розкладіть картопляні обличчя та грибні фігурки так, щоб вони залишалися помітними.
Геловінське меню може бути водночас креативним, ситним і по-справжньому смачним. Трохи фантазії, сезонні овочі та кілька моторошних деталей і звичайна вечеря перетворюється на страву, яка точно приверне увагу гостей.