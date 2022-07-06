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Викликають звикання: рецепт швидких маринованих огірків

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Викликають звикання: рецепт швидких маринованих огірків

Фото: Credits

Сезон малосольних огірків відкрито. Але якщо ви більше любите мариновані, а не просто солоні, то у нас для вас є рецепт.

Цей рецепт хороший ще й тим, що результат у вас буде буквально за кілька годин.

Складники:

  • вода — 4 склянки
  • часнику – 10 зубчиків
  • оцет — 2 склянки
  • сіль – 6 ч. л
  • насіння селери — 1 ч. л.
  • насіння коріандру – 1 ч. л.
  • насіння гірчиці – 1 ч. л.
  • чорний перць горошком – чверть ч. л.
  • білий перець горошком – половина ч. л.
  • свіжий кріп — 2-3 гілочки
  • 8 маленьких огірків
  • 8 молодих морквин

Приготування:

Доведіть до кипіння воду та додайте оброблені ножем зубчики часнику. Варити 5 хвилин. Додайте оцет та сіль, закип'ятіть.

Перемішуйте, доки сіль не розчиниться. Зніміть із вогню.

У дві літрові банки додайте насіння та перець горошком. Вийміть часник із розсолу і додайте в банки. Розріжте огірки на чотири частини, якщо морква товста, її також розріжте. Запакуйте банки з овочами.

Доведіть розсіл до кипіння і залийте овочі, щоб він їх покрив. Охолодіть, накрийте кришками банки і поставте в холодильник.

Соління можна їсти за кілька годин, але найкраще зберігати в холодильнику протягом ночі.

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