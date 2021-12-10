Вінегрет: класичний рецепт улюбленого салату

Вінегрет, приготований із звичайних і всім знайомих овочів, своєю назвою завдячує французам.

Правду кажучи, vinaigrette – це соус, приготований на основі олії та оцту, яким ми і заправляємо звичний нам вінегрет.

Інгредієнти:

4 картоплини

200 г квашеної капусти

2 солоних огірків

2 буряки

2 моркви

2 цибулини

1 яблуко

4 столові ложки олії

2 столові ложки винного оцту

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Картоплю, моркву та буряк відварити, очистити і нарізати дрібними кубиками.

Такої ж величини кубиками нарізати очищену цибулю, солоні огірки та яблуко.

Підготовлені овочі з'єднати та додати злегка відтиснуту та подрібнену квашену капусту.

Олію з'єднати з оцтом, додати сіль та чорний мелений перець, розтерти до отримання однорідної емульсії та заправити вінегрет.

На замітку

Вінегрет часто готують з додаванням відвареного м'яса або запеченої риби, солоного оселедця, морепродуктів, маринованих або солоних грибів, відвареної квасолі та консервованого горошку.

Смак вінегрету стане набагато більш насиченим, якщо буряк, картоплю і моркву не відварювати, а запекти.

У заправку для вінегрету можна додати трохи гірчиці.

Щоб вінегрет не був однотонним, а нагадував барвисту мозаїку, нарізані буряки спочатку збризкайте олією, а потім з'єднайте з іншими овочами.

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