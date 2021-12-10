Вінегрет: класичний рецепт улюбленого салату

Вінегрет, приготований із звичайних і всім знайомих овочів, своєю назвою завдячує французам.
Правду кажучи, vinaigrette – це соус, приготований на основі олії та оцту, яким ми і заправляємо звичний нам вінегрет.
Інгредієнти:
- 4 картоплини
- 200 г квашеної капусти
- 2 солоних огірків
- 2 буряки
- 2 моркви
- 2 цибулини
- 1 яблуко
- 4 столові ложки олії
- 2 столові ложки винного оцту
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Картоплю, моркву та буряк відварити, очистити і нарізати дрібними кубиками.
Такої ж величини кубиками нарізати очищену цибулю, солоні огірки та яблуко.
Підготовлені овочі з'єднати та додати злегка відтиснуту та подрібнену квашену капусту.
Олію з'єднати з оцтом, додати сіль та чорний мелений перець, розтерти до отримання однорідної емульсії та заправити вінегрет.
На замітку
Вінегрет часто готують з додаванням відвареного м'яса або запеченої риби, солоного оселедця, морепродуктів, маринованих або солоних грибів, відвареної квасолі та консервованого горошку.
Смак вінегрету стане набагато більш насиченим, якщо буряк, картоплю і моркву не відварювати, а запекти.
У заправку для вінегрету можна додати трохи гірчиці.
Щоб вінегрет не був однотонним, а нагадував барвисту мозаїку, нарізані буряки спочатку збризкайте олією, а потім з'єднайте з іншими овочами.
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