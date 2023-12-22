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Вінегрет по-буковинськи: рецепт пісної страви на Святвечір

Час приготування
2 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
334
Час на прочитання
2 хв
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Вінегрет по-буковинськи: рецепт пісної страви на Святвечір

Вінегрет – це простий зимовий і дуже смачний салат, який готується із доступних інгредієнтів. Цей рецепт не є класичним, тому ви маєте його скуштувати. І він ідеально впишеться до вашого пісного столу на Святвечір.

Інгредієнти

маринована цибуля
10 г
квашена капуста
30 г
нерафінована соняшникова олія
10 мл
морква
1 шт.
редиска
1 шт.
буряк
1 шт.
компресовані яблука
40 г
картопля
1 шт.
мікрозелень
картопляний чипс
корнішони
35 г
гриби білі мариновані
50 г
гриби опеньки мариновані
20 г
зелена емульсія
огірок
1 шт.
олія зелена
бузина квашена
10 г
соус часниковий
кульки компресованого яблука
7 шт.

1. Нарізати мариновану цибулю мілкою соломкою, додати квашену капусту та нерафіновану соняшникову олію, перемішати і викласти на тарілку.

2. Попередньо нарізати моркву півкільцями, буряк – хаотичними трикутниками, картоплю – кубиком. Покласти в різні контейнери та заправити соняшниковою нерафінованою олією, посолити на свій смак і залишити промаринуватися на декілька годин.

3. На квашену капусту викласти шматочки картоплі, буряка, моркви. Додати білі гриби та мариновані опеньки.

4. Огірок розрізати вздовж під кутом 45°С, викласти на салат та поставити по колу. 

5. Додати кульки компресованого яблука.

6. Додати пелюстки синьої маринованої цибулі. 

7. По краях салату поставити краплинки зеленого майонезу та часникового соусу.

Поради з оформлення страви:

  • Полити салат нерафінованою соняшниковою олією.
  • Декорувати салат слайсами редиски, гілочками квашеної бузини, чипсами з картоплі, листочками настурції та зеленою олією.

Рецептом вінегрету по-буковинськи поділився шеф-кухар ресторану SAZHA у готелі DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels)  Юрій Діденко.

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Дата публікації
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