Вінегрет по-буковинськи: рецепт пісної страви на Святвечір

Вінегрет – це простий зимовий і дуже смачний салат, який готується із доступних інгредієнтів. Цей рецепт не є класичним, тому ви маєте його скуштувати. І він ідеально впишеться до вашого пісного столу на Святвечір.
Інгредієнти
- маринована цибуля
- 10 г
- квашена капуста
- 30 г
- нерафінована соняшникова олія
- 10 мл
- морква
- 1 шт.
- редиска
- 1 шт.
- буряк
- 1 шт.
- компресовані яблука
- 40 г
- картопля
- 1 шт.
- мікрозелень
- картопляний чипс
- корнішони
- 35 г
- гриби білі мариновані
- 50 г
- гриби опеньки мариновані
- 20 г
- зелена емульсія
- огірок
- 1 шт.
- олія зелена
- бузина квашена
- 10 г
- соус часниковий
- кульки компресованого яблука
- 7 шт.
1. Нарізати мариновану цибулю мілкою соломкою, додати квашену капусту та нерафіновану соняшникову олію, перемішати і викласти на тарілку.
2. Попередньо нарізати моркву півкільцями, буряк – хаотичними трикутниками, картоплю – кубиком. Покласти в різні контейнери та заправити соняшниковою нерафінованою олією, посолити на свій смак і залишити промаринуватися на декілька годин.
3. На квашену капусту викласти шматочки картоплі, буряка, моркви. Додати білі гриби та мариновані опеньки.
4. Огірок розрізати вздовж під кутом 45°С, викласти на салат та поставити по колу.
5. Додати кульки компресованого яблука.
6. Додати пелюстки синьої маринованої цибулі.
7. По краях салату поставити краплинки зеленого майонезу та часникового соусу.
Поради з оформлення страви:
- Полити салат нерафінованою соняшниковою олією.
- Декорувати салат слайсами редиски, гілочками квашеної бузини, чипсами з картоплі, листочками настурції та зеленою олією.
Рецептом вінегрету по-буковинськи поділився шеф-кухар ресторану SAZHA у готелі DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрій Діденко.
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