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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Вінегрет із червоною рибою: рецепт удосконаленого класичного салату

Вінегрет — одна з тих страв, які знайомі майже кожному. Але варто додати до нього червону рибу, змінити подачу та підкреслити текстури, і звична страва перетворюється на щось сучасніше, легке, навіть святкове.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
Коментарі
Вінегрет із червоною рибою tiktok.com/@yizhlo_ua

Вінегрет із червоною рибою tiktok.com/@yizhlo_ua

Звичний вінегрет у новому прочитанні — із ніжною слабосолоною фореллю, ароматною олією та легким лимонним акцентом. На сторінці YIZHLO розповіли про рецепт страви, яка поєднує домашню класику та сучасну гастрономічну естетику. Саме такий вигляд має вінегрет із фореллю.

Інгредієнти

буряк
60 г
картопля
60 г
морква
60 г
огірок
60 г
слабосолона форель
60 г
зелена цибуля
10 г
перепелині яйця
2 шт.
ароматна олія
1 ст. л
лимонний сік
1 ст. л
сіль
Вінегрет із червоною рибою tiktok.com/@yizhlo_ua

Вінегрет із червоною рибою tiktok.com/@yizhlo_ua

Приготування

  1. Картоплю, буряк і моркву ретельно помийте та запечіть у духовці, розігрітій до 190°C.

  2. Час приготування залежить від розміру овочів: морква зазвичай готова вже через 30–40 хв, картопля — приблизно за 40–50 хв, а буряк потребує від 1 до 1,5 години.

  3. Після охолодження всі овочі разом із слабосолоною фореллю наріжте однаковим кубиком.

  4. Інгредієнти викладіть на тарілку.

  5. Далі страву присипте зеленою цибулею та прикрасьте перепелиними яйцями.

  6. Перед подачею вінегрет заправте ароматною олією, лимонним соком і сіллю, ретельно перемішайте та дайте настоятися 5–10 хв, щоб смаки «знайшли» один одного.

Вінегрет із червоною рибою — приклад того, як класична домашня страва може змінитися завдяки кільком акцентам. Запечені овочі, ніжна форель і свіжа цитрусова заправка створюють новий баланс смаку, у якому знайома традиція звучить по-сучасному легко, витончено та святково.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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