Вишневий Aperol: новий смак італійського коктейлю

Якщо вишневий сезон закінчився - не проблема. Ви зможете відчути його смак у склянці цього коктейлю.
Майстриня створення цікавих коктейлів фудблогерка Kelly Pettit показала підписникам, як приготувати освіжальний та солодкий коктейль із замороженої вишні.
Інгредієнти
- Aperol
- 60 мл
- Просеко
- 90 мл
- Заморожена вишня
- 1 склянка
- Газована вода
- 30 мл
- Ксантанова камедь
- 1/4 ч. л
- Подрібнений лід
Приготування:
- Додайте всі інгредієнти в ємність та за допомогою занурного блендера ретельно все змішайте;
- Перелийте у келихи та прикрасьте вишнею.
Порада:
Змішування газованих напоїв у закритих блендерах може бути небезпечним. Краще використовувати лише вентильовані блендери.
Смачного!
Авторка наголошує, що з цим напоєм треба бути обережним, адже він не тільки смачний, але й дуже пʼянкий.
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