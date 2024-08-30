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Вишневий Aperol: новий смак італійського коктейлю

Вишневий Aperol: новий смак італійського коктейлю

Вишневий Aperol / Фото: Credits

Якщо вишневий сезон закінчився - не проблема. Ви зможете відчути його смак у склянці цього коктейлю.

Майстриня створення цікавих коктейлів фудблогерка Kelly Pettit показала підписникам, як приготувати освіжальний та солодкий коктейль із замороженої вишні.

Інгредієнти

Aperol
60 мл
Просеко
90 мл
Заморожена вишня
1 склянка
Газована вода
30 мл
Ксантанова камедь
1/4 ч. л
Подрібнений лід

Приготування:

  • Додайте всі інгредієнти в ємність та за допомогою занурного блендера ретельно все змішайте;
  • Перелийте у келихи та прикрасьте вишнею.

Порада:

Змішування газованих напоїв у закритих блендерах може бути небезпечним. Краще використовувати лише вентильовані блендери. 

Смачного!

Авторка наголошує, що з цим напоєм треба бути обережним, адже він не тільки смачний, але й дуже пʼянкий. 

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