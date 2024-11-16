Вишневий тирамісу: цікавий рецепт італійського десерту

Якщо ви хочете здивувати близьких ідеальним десертом, то вишневий тирамісу стане чудовим вибором.

Це нетрадиційна інтерпретація класичного італійського десерту, яка поєднує улюблені текстури тирамісу з насиченим смаком вишні та цитрусовими нотками. Рецепт зі сторінки thesaltycooker допоможе вам створити ніжний та водночас ароматний шедевр.

Інгредієнти для вишневого варення

Заморожена вишня 500 г

Вода ½ склянки

Цукор ½ склянки

Бренді 1 ст. л

Апельсин 1 шт.

Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

Інгредієнти для десерту

Печиво савоярді 1 упаковка

Маскарпоне 500 г

Яєчні жовтки 8 шт.

Апельсин 1 шт.

Цукор 1 склянка

Вершки (жирні) 500 г

Вишні 3 склянки

Апельсиновий лікер 1 ч. л

Апельсиновий сік (свіжовичавлений) ½ склянки

Вода ½ склянки

Збиті вершки 230 г

Приготування варення:

Поставте каструлю середнього розміру на середній вогонь. Налийте бренді, додайте вишню, воду, цукор, апельсинову цедру, сік та варіть. Коли цукор повністю розчиниться, влийте суміш води та кукурудзяного крохмалю. Варіть близько 20 хвилин, постійно помішуючи. При цьому можна злегка подрібнити вишні для отримання текстури. Перелийте варення у миску й залиште стигнути до кімнатної температури.

Приготування вишневого тирамісу:

У великій мисці змішайте яєчні жовтки, цукор і апельсиновий сік. Збивайте на високій швидкості, поки маса не стане блідо-жовтого кольору та пухкою (близько 5 хвилин). В окремій мисці змішайте маскарпоне та жирні вершки до однорідної консистенції. Додайте яєчну суміш до маскарпоне. Потім додайте половину свіжих вишень і акуратно перемішайте. У мисці змішайте апельсиновий сік, воду та апельсиновий лікер. Кожне печиво занурюйте у суміш, потім викладайте у форму. Розподіліть половину вишневого варення зверху шару печива. Додайте половину крему та розрівняйте. Викладайте все шарами: печиво, вишневе варення та крем. Поставте форму в холодильник мінімум на 6 годин, щоб десерт добре застиг.

Поради:

Використовуйте тільки свіжий апельсиновий сік — його аромат зробить десерт неповторним.

Якщо у вас немає маскарпоне, замініть його вершковим сиром, але врахуйте, що смак стане трохи іншим.

Для безглютенової версії обирайте спеціальні бісквіти.

Перед подачею прикрасьте тирамісу збитими вершками та свіжими вишнями. За бажанням можна додати трохи тертого шоколаду чи апельсинової цедри для яскравішого аромату.

Вишневий тирамісу — це гармонійне поєднання ніжності, кислинки та солодкого смаку. Цей десерт стане зіркою будь-якого столу, адже його смак підкорює з першої ложки.

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