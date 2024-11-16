Вишневий тирамісу: цікавий рецепт італійського десерту

Якщо ви хочете здивувати близьких ідеальним десертом, то вишневий тирамісу стане чудовим вибором.
Це нетрадиційна інтерпретація класичного італійського десерту, яка поєднує улюблені текстури тирамісу з насиченим смаком вишні та цитрусовими нотками. Рецепт зі сторінки thesaltycooker допоможе вам створити ніжний та водночас ароматний шедевр.
Інгредієнти для вишневого варення
- Заморожена вишня 500 г
- Вода ½ склянки
- Цукор ½ склянки
- Бренді 1 ст. л
- Апельсин 1 шт.
- Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л
Інгредієнти для десерту
- Печиво савоярді 1 упаковка
- Маскарпоне 500 г
- Яєчні жовтки 8 шт.
- Апельсин 1 шт.
- Цукор 1 склянка
- Вершки (жирні) 500 г
- Вишні 3 склянки
- Апельсиновий лікер 1 ч. л
- Апельсиновий сік (свіжовичавлений) ½ склянки
- Вода ½ склянки
- Збиті вершки 230 г
Приготування варення:
- Поставте каструлю середнього розміру на середній вогонь.
- Налийте бренді, додайте вишню, воду, цукор, апельсинову цедру, сік та варіть.
- Коли цукор повністю розчиниться, влийте суміш води та кукурудзяного крохмалю.
- Варіть близько 20 хвилин, постійно помішуючи. При цьому можна злегка подрібнити вишні для отримання текстури.
- Перелийте варення у миску й залиште стигнути до кімнатної температури.
Приготування вишневого тирамісу:
- У великій мисці змішайте яєчні жовтки, цукор і апельсиновий сік.
- Збивайте на високій швидкості, поки маса не стане блідо-жовтого кольору та пухкою (близько 5 хвилин).
- В окремій мисці змішайте маскарпоне та жирні вершки до однорідної консистенції.
- Додайте яєчну суміш до маскарпоне. Потім додайте половину свіжих вишень і акуратно перемішайте.
- У мисці змішайте апельсиновий сік, воду та апельсиновий лікер.
- Кожне печиво занурюйте у суміш, потім викладайте у форму.
- Розподіліть половину вишневого варення зверху шару печива.
- Додайте половину крему та розрівняйте.
- Викладайте все шарами: печиво, вишневе варення та крем.
- Поставте форму в холодильник мінімум на 6 годин, щоб десерт добре застиг.
Поради:
- Використовуйте тільки свіжий апельсиновий сік — його аромат зробить десерт неповторним.
- Якщо у вас немає маскарпоне, замініть його вершковим сиром, але врахуйте, що смак стане трохи іншим.
- Для безглютенової версії обирайте спеціальні бісквіти.
Перед подачею прикрасьте тирамісу збитими вершками та свіжими вишнями. За бажанням можна додати трохи тертого шоколаду чи апельсинової цедри для яскравішого аромату.
Вишневий тирамісу — це гармонійне поєднання ніжності, кислинки та солодкого смаку. Цей десерт стане зіркою будь-якого столу, адже його смак підкорює з першої ложки.
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