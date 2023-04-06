Вітамінний салат із черемші: рецепт найкориснішої весняної страви

Салат із черемшею — це джерело вітамінів, які так необхідні навесні. Черемшу називають диким часником або ведмежою цибулею за смак та силу.
У сезон черемші приготуйте вітамінний салат з огірка, цибулі, яєць та сметани. Всі інгредієнти чудово поєднуються між собою, дарують свіжість та апетитний аромат.
Складники
- черемша – 1 пучок;
- яйця – 3 шт.;
- огірок свіжий – 1 шт.;
- цибуля зелена – 50 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений – до смаку.
Приготування
Черемшу промийте під проточною водою. Струсіть листя, щоб забрати зайву вологу. Наріжте дрібно черемшу та зелену цибулю.
Свіжий огірок, варені круто яйця наріжте кубиками.
Складіть усі нарізані інгредієнти у глибоку миску. Додайте сіль, перець і заправте сметаною.
Поради
- За бажанням салат можете заправити майонезом.
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