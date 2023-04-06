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Вітамінний салат із черемші: рецепт найкориснішої весняної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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469
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Вітамінний салат із черемші: рецепт найкориснішої весняної страви

Фото: Credits

Салат із черемшею — це джерело вітамінів, які так необхідні навесні. Черемшу називають диким часником або ведмежою цибулею за смак та силу.

У сезон черемші приготуйте вітамінний салат з огірка, цибулі, яєць та сметани. Всі інгредієнти чудово поєднуються між собою, дарують свіжість та апетитний аромат.

Складники

  • черемша – 1 пучок;
  • яйця – 3 шт.;
  • огірок свіжий – 1 шт.;
  • цибуля зелена – 50 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений – до смаку.

Приготування

Черемшу промийте під проточною водою. Струсіть листя, щоб забрати зайву вологу. Наріжте дрібно черемшу та зелену цибулю.

Свіжий огірок, варені круто яйця наріжте кубиками.

Складіть усі нарізані інгредієнти у глибоку миску. Додайте сіль, перець і заправте сметаною.

Поради

  • За бажанням салат можете заправити майонезом.

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Дата публікації
Перегляди
469
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