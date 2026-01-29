ТСН у соціальних мережах

Рецепти
144
1 хв

Вівсяне печиво: класичний рецепт

Приготуйте зі своїми дітьми домашнє печиво, яке набагато корисніше і смачніше магазинного. Воно виходить хрустким зверху, а всередині м’яким і розсипчастим.

Катерина Труш
40 хвилин
168 ккал
Вівсяне печиво

Вівсяне печиво / © Credits

Готується з вівсяних пластівців, які потрібно попередньо подрібнити за допомогою кавомолки до стану борошна.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
200 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
2 ст. л.
вершкове масло
90 г
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль

  1. Вівсяні пластівці подрібніть за допомогою кавомолки на борошно, додайте розпушувач і перемішайте.

  2. У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль і перетріть вінчиком або виделкою до однорідного стану.

  3. Вбийте яйце, перемішайте, всипте вівсяне борошно з розпушувачем, ще раз перемішайте, зберіть його в кулю.

  4. Тісто накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 10-15 хвилин.

  5. З тіста руками зробіть кульки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної, потім кожну кульку злегка притисніть рукою.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням у тісто можна додати мелену корицю.

144
