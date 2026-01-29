Вівсяне печиво: класичний рецепт

Готується з вівсяних пластівців, які потрібно попередньо подрібнити за допомогою кавомолки до стану борошна.

Вівсяні пластівці подрібніть за допомогою кавомолки на борошно, додайте розпушувач і перемішайте.

У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль і перетріть вінчиком або виделкою до однорідного стану.

Вбийте яйце, перемішайте, всипте вівсяне борошно з розпушувачем, ще раз перемішайте, зберіть його в кулю.

Тісто накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 10-15 хвилин.

З тіста руками зробіть кульки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної, потім кожну кульку злегка притисніть рукою.