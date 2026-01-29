- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Кількість переглядів
- 144
Час на прочитання
- 1 хв
Вівсяне печиво: класичний рецепт
Приготуйте зі своїми дітьми домашнє печиво, яке набагато корисніше і смачніше магазинного. Воно виходить хрустким зверху, а всередині м’яким і розсипчастим.
Готується з вівсяних пластівців, які потрібно попередньо подрібнити за допомогою кавомолки до стану борошна.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 200 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 90 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
Вівсяні пластівці подрібніть за допомогою кавомолки на борошно, додайте розпушувач і перемішайте.
У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль і перетріть вінчиком або виделкою до однорідного стану.
Вбийте яйце, перемішайте, всипте вівсяне борошно з розпушувачем, ще раз перемішайте, зберіть його в кулю.
Тісто накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 10-15 хвилин.
З тіста руками зробіть кульки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної, потім кожну кульку злегка притисніть рукою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням у тісто можна додати мелену корицю.