Вівсяне печиво: рецепт домашньої випічки / © Credits

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На сторінці katherine.nari показали перевірений покроковий рецепт, який легко повторити навіть новачкам. А ще — там поділилися секретами, як зробити печиво хрустким або м’яким, додати корисні інгредієнти та уникнути типових помилок.

Інгредієнти Вівсяні пластівці (геркулес) 100 г Пшеничне борошно 100 г Вершкове масло (82%) 90 г Цукор (звичайний або тростинний) 70 г Яйце 1 шт. Розпушувач 7 г Сіль

Приготування

Вівсяні пластівці змеліть у блендері до дрібної крихти. Не потрібно перетворювати їх на борошно — легка текстура тільки покращить смак. М’яке вершкове масло (дістаньте з холодильника заздалегідь) збийте з цукром до пишної маси. Це займе 2–3 хв. Масло має побіліти та стати пухким. Додайте яйце та знову збийте. Тісто має стати однорідним, світлим, з кремовою текстурою. Додайте до суміші подрібнені вівсяні пластівці, пшеничне борошно, розпушувач та дрібку солі. Перемішуйте до утворення м’якого тіста. Сформуйте кульки чи злегка притиснуті кружальця. Викладайте на деко, застелене пергаментом, на відстані 3–4 см одне від одного. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте 15–25 хв, залежно від розміру печива та особливостей духовки. Слідкуйте за краями — вони мають злегка підрум’янитись.

Поради

Для хрускоту: додайте жменю горіхів (волоські, мигдаль, кеш’ю), насіння (соняшнику чи гарбуза), кокосової стружки.

Для ніжності: замініть частину борошна на кукурудзяне чи додайте 1–2 ст. л сметани чи йогурту.

Для дітей: додайте родзинки, шматочки темного шоколаду чи сушені яблука.

Для пряного смаку: трішки кориці, мускатного горіха чи ванілі зроблять печиво особливо затишним.

З чим подавати домашнє вівсяне печиво

До кави чи латте — ідеальна ранкова насолода.

До чаю з лимоном — як у бабусі у дитинстві.

З теплим молоком — особливо дітям перед сном.

У ланчбокс або на перекус — зручно брати з собою на роботу чи у подорож.

Домашнє вівсяне печиво — це не просто десерт. Це атмосфера, турбота про себе, це затишок, який можна створити власноруч. Всього за пів години — і на вашій кухні пануватиме аромат ванілі, масла та радості.