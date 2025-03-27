Вівсяне печиво: страва, яку можна приготувати за 30 хвилин

Вівсяне печиво / © Credits

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Приготування цього печива займає всього пів години, а смак і користь для здоров’я приємно здивують багатьох. Це чудовий варіант як для ранкового чаювання, так і для здорового перекусу протягом дня.

На своїй сторінці фудблогер Рома Ємець поділився рецептом неймовірно смачного та простого у приготуванні вівсяного печива, яке виходить щоразу ідеальним. Його ніжна текстура, приємний аромат ванілі та користь роблять цю випічку справжньою знахідкою для тих, кому подобаються домашні солодощі.

Інгредієнти Вівсянка швидкого приготування 250 г Яйця курячі 2 шт. Цукор 70 г Ваніль Сіль Топлене масло 70 г Розпушувач 1 ч. л

Приготування

Яйця кімнатної температури вбийте у миску, додайте цукор, ваніль та дрібку солі. Якщо у вас немає ванілі, її можна замінити половиною чайної ложки ванільного цукру. За допомогою вінчика ретельно перемішайте все до повного розчинення цукру. До суміші додайте 70 г топленого масла кімнатної температури та поступово все перемішайте. Висипте 250 г вівсянки швидкого приготування, додайте 1 ч.л розпушувача та перемішайте за допомогою лопатки. Поставте суміш у холодильник на 10 хв, щоб печиво краще тримало форму. Сформуйте кульки по 40 г і злегка притисніть їх долонею, щоб надати форму печива. Розігрійте духовку до 170 °C і випікайте печиво 20-25 хв до золотистого кольору. Готове печиво дістаньте з духовки, дайте йому трохи охолонути, після чого можна насолоджуватися його смаком.

Поради:

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Обирайте якісну вівсянку — найкраще підійде швидкорозчинна, але можна використовувати й класичні пластівці, трохи подрібнивши їх у блендері.

Не перегрівайте масло — воно має бути кімнатної температури, але не гарячим, щоб не зіпсувати консистенцію тіста.

Додавайте улюблені інгредієнти — горіхи, родзинки, шматочки шоколаду чи мед зроблять смак багатшим.

Домашнє вівсяне печиво — це чудовий варіант корисного та смачного частування для всієї родини. Воно ідеально підходить для сніданку, ланчу чи просто як смачний десерт до чашки чаю. Легкість приготування та доступність інгредієнтів роблять цей рецепт ідеальним для зайнятих господинь, які цінують швидкість і якість.