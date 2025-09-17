- Дата публікації
Вівсяне печиво з бананом без борошна та цукру: дуже дієтичний рецепт
Корисний, дієтичний десерт із простих продуктів.
Спосіб приготування печива дуже простий: розкачувати тісто не потрібно, всі інгредієнти просто перемішати ложкою, викласти на деко та запекти в духовці. Солодкості печиву надають родзинки та переспілі банани.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці (тривалого приготування)
- 100 г
- куряче яйце
- 1 шт.
- банан
- 1 шт.
- родзинки
- 30 г
- кориця
- 0,5 ч. л.
Родзинки промийте, залийте окропом і залиште на 15 хвилин, потім злийте воду та просушіть паперовим рушником.
У мисці розімніть виделкою банан до пюреподібного стану. Додайте яйце, перемішайте, всипте вівсяні пластівці, родзинки, корицю, ще раз перемішайте та залиште на 10–15 хвилин.
Сформуйте руками або за допомогою столової ложки кругле невелике печиво та викладіть його на деко, застелене пергаментом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хвилин до легкого золотистого кольору.
Поради:
За бажанням у печиво можна додати горіхи, ванілін.