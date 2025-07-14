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Вівсяне печиво з бананом: простий рецепт
Якщо у вас залежалися банани, що перестигли, які ніхто не хоче їсти, то це — чудовий варіант приготувати корисне вівсяне печиво.
Спосіб приготування дуже простий, розкачувати тісто не потрібно. Вівсяні пластівці попередньо подрібніть до борошна, перемішайте з іншими інгредієнтами, сформуйте печиво і відправте в духовку на 15 хвилин.
Інгредієнти
- банани
- 1 шт.
- вівсяні пластівці (довгого приготування)
- 100 г
- борошно пшеничне
- 80 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 50 г
- масло вершкове
- 40 г
- розпушувач
- 5 г
- сіль
- щіпка
Очищений банан розімніть виделкою в пюре. Додайте м'яке вершкове масло, яйце, перемішайте, всипте цукор, сіль і ще раз перемішайте.
Вівсяні пластівці подрібніть за допомогою блендера або кавомолки.
У мисці змішайте вівсяні пластівці, всипте просіяне борошно з розпушувачем, потім додайте масляно-бананову масу і добре перемішайте.
Мокрими руками сформуйте кругле печиво будь-якого діаметру, щоб воно було плоским і однаковим за товщиною. Викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані одне від одного.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням у печиво можна додати родзинки.
Вівсяні пластівці використовуйте будь-які.