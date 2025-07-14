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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Вівсяне печиво з бананом: простий рецепт

Якщо у вас залежалися банани, що перестигли, які ніхто не хоче їсти, то це — чудовий варіант приготувати корисне вівсяне печиво.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
179 ккал
Вівсяне печиво з бананом

Вівсяне печиво з бананом / © Credits

Спосіб приготування дуже простий, розкачувати тісто не потрібно. Вівсяні пластівці попередньо подрібніть до борошна, перемішайте з іншими інгредієнтами, сформуйте печиво і відправте в духовку на 15 хвилин.

Інгредієнти

банани
1 шт.
вівсяні пластівці (довгого приготування)
100 г
борошно пшеничне
80 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
50 г
масло вершкове
40 г
розпушувач
5 г
сіль
щіпка

  1. Очищений банан розімніть виделкою в пюре. Додайте м'яке вершкове масло, яйце, перемішайте, всипте цукор, сіль і ще раз перемішайте.

  2. Вівсяні пластівці подрібніть за допомогою блендера або кавомолки.

  3. У мисці змішайте вівсяні пластівці, всипте просіяне борошно з розпушувачем, потім додайте масляно-бананову масу і добре перемішайте.

  4. Мокрими руками сформуйте кругле печиво будь-якого діаметру, щоб воно було плоским і однаковим за товщиною. Викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані одне від одного.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням у печиво можна додати родзинки.

  • Вівсяні пластівці використовуйте будь-які.

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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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