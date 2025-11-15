Вівсянка з помідорами та сиром: рецепт смачної та ситної каші

Вівсянка з помідорами та сиром instagram.comolga_riabenko_ / © Instagram

Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася ідеєю, як приготувати вершкову вівсянку з помідорами та сиром, яка підійде як на швидкий сніданок, так і на легкий обід.

Томати додають свіжості та яскравого смаку, а сир робить страву ніжною та кремовою. Якщо хочеться більшої насиченості, можна додати яйце, бекон або авокадо. Страву легко варіювати залежно від того, що є у холодильнику.

Інгредієнти Вівсянка швидкого приготування 200 г Великий помідор 1 шт. Вода 500 мл Цибуля ½ шт. Часник 2 зубчики Томатний соус 2 ст. л Орегано 1 ч. л Оливкова олія Сіль Перець Базилік свіжий 6 листочків Масло 15 г Пармезан 50 г Страчатела чи інший м’який сир

Приготування

Підготуйте помідор, обшпарте його, зніміть шкірку та дрібно наріжте. Цибулю та часник обсмажте до прозорості. Всипте нарізані помідори, приправте сіллю, перцем, орегано та томатним соусом і тушкуйте 5 хв. Додайте вівсянку та воду, варіть до бажаної консистенції. Додайте масло, перемішайте, всипте базилік і зніміть з вогню. Зверху можна додати м’який сир, пармезан та оливкову олію.

Поради

Щоб вівсянка була кремовою, не економте на сирі та маслі.

Якщо хочете насиченіший смак, використовуйте томатну пасту замість соусу.

Експериментуйте з добавками: копчений бекон, авокадо чи яйце на пару — зроблять страву ще ситнішою.

Цей рецепт — ідеальний баланс здоров’я та смаку. Вівсянка насичує організм клітковиною, помідори додають антиоксиданти та вітамін C, а сир — білок і ніжну текстуру. Завдяки простоті приготування та доступним інгредієнтам страва легко вписується у щоденний раціон.

Якщо ви досі вважали вівсянку нудною, цей рецепт змінить вашу думку. Ніжна, ароматна та ситна, вона стане вашим улюбленим сніданком або легким обідом.