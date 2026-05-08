ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Вівсяний хліб: рецепт багатої на клітковину страви

Особливість приготування хліба в тому, що до його складу входять вівсяні пластівці, які дуже багаті на клітковину.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Коментарі
Вівсяний хліб

Вівсяний хліб / © Credits

Вівсяний хліб виходить корисним, м’яким, з приємним ароматом, смаком і чудово підійде як на сніданок, так і на перекус.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
150 г
борошно пшеничне
400-450 г
вода
450 мл
дріжджі сухі
8 г
олія
2,5 ст. л. + для змащування форми та хліба
цукор
1 ч. л.
сіль
1 ч. л. (з гіркою)
кунжут
насіння соняшникове, гарбузове, насіння гарбуза

  1. У вівсяні пластівці влийте половину теплої води і залиште на 10-15 хвилин для набухання.

  2. Для опари: у теплу воду, що залишилася, всипте дріжджі, цукор і залиште в теплому місці на 10-15 хвилин до появи пінної шапочки.

  3. З’єднайте опару, вівсяні пластівці, олію, сіль, всипте просіяне борошно і замісіть тісто (воно має бути трохи липким).

  4. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-1,5 години, воно повинно збільшитися вдвічі.

  5. Форму змастіть олією, викладіть тісто, розрівняйте його, зверху змастіть олією, посипте кунжутом, насінням і дайте ще тісту підійти 30-40 хвилин.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Перед нарізанням хліба дайте йому трохи охолонути.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie