Вівсяний хліб: рецепт багатої на клітковину страви
Особливість приготування хліба в тому, що до його складу входять вівсяні пластівці, які дуже багаті на клітковину.
Вівсяний хліб виходить корисним, м’яким, з приємним ароматом, смаком і чудово підійде як на сніданок, так і на перекус.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 150 г
- борошно пшеничне
- 400-450 г
- вода
- 450 мл
- дріжджі сухі
- 8 г
- олія
- 2,5 ст. л. + для змащування форми та хліба
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л. (з гіркою)
- кунжут
- насіння соняшникове, гарбузове, насіння гарбуза
У вівсяні пластівці влийте половину теплої води і залиште на 10-15 хвилин для набухання.
Для опари: у теплу воду, що залишилася, всипте дріжджі, цукор і залиште в теплому місці на 10-15 хвилин до появи пінної шапочки.
З’єднайте опару, вівсяні пластівці, олію, сіль, всипте просіяне борошно і замісіть тісто (воно має бути трохи липким).
Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-1,5 години, воно повинно збільшитися вдвічі.
Форму змастіть олією, викладіть тісто, розрівняйте його, зверху змастіть олією, посипте кунжутом, насінням і дайте ще тісту підійти 30-40 хвилин.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Перед нарізанням хліба дайте йому трохи охолонути.