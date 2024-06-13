Вівсяна каша з бананом та арахісовою пастою: рецепт незвичайного сніданку

Набридла звичайна вівсяна каша? Приготуйте її за новим рецептом з бананом та арахісовою пастою. Вівсяні пластівці використовуйте тривалого варіння.
Це смачний корисний сніданок. Солодкості та приємного горіхового смаку додадуть арахісова паста та пюре із подрібненого банана.
Інгредієнти
- пластівці вівсяні
- 100 г
- молоко
- 250 мл
- вода
- 250 мл
- банани
- 2 шт.
- арахісова паста
- 2 ч. л.
- сіль
- щіпка
- Банани очистіть. Один розімніть виделкою до пюре. Другий банан наріжте кружальцями.
- У сотейник влийте молоко та воду. Додайте промиті вівсяні пластівці. Перемішайте і варіть пластівці згідно з інструкцією на упакованні. Зніміть із вогню.
- Додайте бананове пюре та арахісову пасту. Перемішайте, накрийте кришкою і дайте настоятися 8-10 хвилин. Кожну порцію каші прикрасьте кружальцями банана.
Поради:
Вівсяну кашу можна приготувати на самому молоці чи просто на воді.
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