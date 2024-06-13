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Вівсяна каша з бананом та арахісовою пастою: рецепт незвичайного сніданку

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
242 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
222
Час на прочитання
1 хв
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Вівсяна каша з бананом та арахісовою пастою: рецепт незвичайного сніданку

Вівсяна каша з бананом та арахісовою пастою / Фото: Credits

Набридла звичайна вівсяна каша? Приготуйте її за новим рецептом з бананом та арахісовою пастою. Вівсяні пластівці використовуйте тривалого варіння.

Це смачний корисний сніданок. Солодкості та приємного горіхового смаку додадуть арахісова паста та пюре із подрібненого банана.

Інгредієнти

пластівці вівсяні
100 г
молоко
250 мл
вода
250 мл
банани
2 шт.
арахісова паста
2 ч. л.
сіль
щіпка
  1. Банани очистіть. Один розімніть виделкою до пюре. Другий банан наріжте кружальцями.
  2. У сотейник влийте молоко та воду. Додайте промиті вівсяні пластівці. Перемішайте і варіть пластівці згідно з інструкцією на упакованні. Зніміть із вогню.
  3. Додайте бананове пюре та арахісову пасту. Перемішайте, накрийте кришкою і дайте настоятися 8-10 хвилин. Кожну порцію каші прикрасьте кружальцями банана.

Поради:

Вівсяну кашу можна приготувати на самому молоці чи просто на воді.

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