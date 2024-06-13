Вівсяна каша з бананом та арахісовою пастою: рецепт незвичайного сніданку

Набридла звичайна вівсяна каша? Приготуйте її за новим рецептом з бананом та арахісовою пастою. Вівсяні пластівці використовуйте тривалого варіння.

Це смачний корисний сніданок. Солодкості та приємного горіхового смаку додадуть арахісова паста та пюре із подрібненого банана.

Інгредієнти пластівці вівсяні 100 г молоко 250 мл вода 250 мл банани 2 шт. арахісова паста 2 ч. л. сіль щіпка

Банани очистіть. Один розімніть виделкою до пюре. Другий банан наріжте кружальцями. У сотейник влийте молоко та воду. Додайте промиті вівсяні пластівці. Перемішайте і варіть пластівці згідно з інструкцією на упакованні. Зніміть із вогню. Додайте бананове пюре та арахісову пасту. Перемішайте, накрийте кришкою і дайте настоятися 8-10 хвилин. Кожну порцію каші прикрасьте кружальцями банана.

Поради:

Вівсяну кашу можна приготувати на самому молоці чи просто на воді.

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