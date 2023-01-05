Вівсяне печиво з горіхами: рецепт корисної випічки

Готувати це печиво краще разом із дітьми.
Вівсяне печиво готується з натуральних інгредієнтів – вівсяних пластівців. Жодних складнощів у процесі приготування у вас не виникне. Головне: потрібно подрібнити вівсяні пластівці будь-яким зручним для вас способом.
Таке печиво виходить дуже смачним, ароматним та м'яким усередині.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 100 г;
- вершкове масло – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- волоські горіхи (мелені) — 3 ст. л.;
- родзинки – 70 г;
- сухарі мелені – 2 ч. л.;
- сіль — щіпка;
Приготування:
Пластівці підсушіть на сковороді і потовчіть качалкою. Розм'якшене вершкове масло розітріть із цукром, ванільним цукром та сіллю. Яйце розділіть на білок та жовток. Жовток вмішайте в масляну масу. У глибокій мисці товчені пластівці з'єднайте з родзинками, меленими горіхами, сухарями, додайте масляну масу і добре перемішайте. Білок збийте в міцну піну і додайте в тісто.
Духовку нагрійте до 180 градусів. З тіста сформуйте невеликі коржики і викладіть їх на вистелене пергаментом деко, випікайте 20 хвилин. Печиво має трохи підсохнути, а знизу трохи підрум'янитися.
Поради:
- Вівсяні пластівці можна подрібнити у блендері.
- Замість волоських горіхів можна використовувати будь-які до смаку.
- Печиво можна прикрасити курагою, горіхами чи цукатами.
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