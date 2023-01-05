Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вівсяне печиво з горіхами: рецепт корисної випічки

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вівсяне печиво з горіхами: рецепт корисної випічки

Фото: Credits

Готувати це печиво краще разом із дітьми.

Вівсяне печиво готується з натуральних інгредієнтів – вівсяних пластівців. Жодних складнощів у процесі приготування у вас не виникне. Головне: потрібно подрібнити вівсяні пластівці будь-яким зручним для вас способом.

Таке печиво виходить дуже смачним, ароматним та м'яким усередині.

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці – 100 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • волоські горіхи (мелені) — 3 ст. л.;
  • родзинки – 70 г;
  • сухарі мелені – 2 ч. л.;
  • сіль — щіпка;

Приготування:

Пластівці підсушіть на сковороді і потовчіть качалкою. Розм'якшене вершкове масло розітріть із цукром, ванільним цукром та сіллю. Яйце розділіть на білок та жовток. Жовток вмішайте в масляну масу. У глибокій мисці товчені пластівці з'єднайте з родзинками, меленими горіхами, сухарями, додайте масляну масу і добре перемішайте. Білок збийте в міцну піну і додайте в тісто.

Духовку нагрійте до 180 градусів. З тіста сформуйте невеликі коржики і викладіть їх на вистелене пергаментом деко, випікайте 20 хвилин. Печиво має трохи підсохнути, а знизу трохи підрум'янитися.

Поради:

  • Вівсяні пластівці можна подрібнити у блендері.
  • Замість волоських горіхів можна використовувати будь-які до смаку.
  • Печиво можна прикрасити курагою, горіхами чи цукатами.

Читайте також:

Легкий бутербродик з грибами – рецепт

Легкий бутербродик з грибами – рецепт

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
365
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація