Вівсяне печиво з горіхами: рецепт корисної випічки

Вівсяне печиво готується з натуральних інгредієнтів – вівсяних пластівців. Жодних складнощів у процесі приготування у вас не виникне. Головне: потрібно подрібнити вівсяні пластівці будь-яким зручним для вас способом.

Таке печиво виходить дуже смачним, ароматним та м'яким усередині.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 100 г;

вершкове масло – 100 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

волоські горіхи (мелені) — 3 ст. л.;

родзинки – 70 г;

сухарі мелені – 2 ч. л.;

сіль — щіпка;

Приготування:

Пластівці підсушіть на сковороді і потовчіть качалкою. Розм'якшене вершкове масло розітріть із цукром, ванільним цукром та сіллю. Яйце розділіть на білок та жовток. Жовток вмішайте в масляну масу. У глибокій мисці товчені пластівці з'єднайте з родзинками, меленими горіхами, сухарями, додайте масляну масу і добре перемішайте. Білок збийте в міцну піну і додайте в тісто.

Духовку нагрійте до 180 градусів. З тіста сформуйте невеликі коржики і викладіть їх на вистелене пергаментом деко, випікайте 20 хвилин. Печиво має трохи підсохнути, а знизу трохи підрум'янитися.

Поради:

Вівсяні пластівці можна подрібнити у блендері.

Замість волоських горіхів можна використовувати будь-які до смаку.

Печиво можна прикрасити курагою, горіхами чи цукатами.

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