Вівсяні оладки, які сподобаються вашим дітям: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Шефкухар Євген Клопотенко регулярно у своєму Instagram ділиться корисними рецептами. Якщо ви не знаєте, що ще можна приготувати на сніданок, спробуйте вівсяні оладки.

Це дуже прості у приготуванні оладки, які можуть стати улюбленим сніданком вашої дитини та не лише дитини. Євген пропонує замінити в рецепті цукор на солодкий банан і сніданок стане ще кориснішим.

"Для приготування потрібно взяти 200 г плющених вівсяних пластівців залийте 200 мл молока на 20 хвилин. Окремо потовчіть виделкою 1 банан (такий майже коричневий, дуже ароматний і солодкий). Коли пластівці всмокчуть молоко - додайте 1 яйце, 2ст.л. борошна, 1ч.л. розпушувача, дрібку солі і банан. Добре все перемішайте і смажте на розігрітій пательні по 2-3 хвилини з кожної сторони. І пропонує готувати ці оладки разом із дітьми. "По-перше, їм в кайф грати з в'язким тестом. По-друге, вони вивчать, як здорові продукти можуть бути крутими".

Раніше шефкухар ділився лайфхаком, як швидко приготувати гречку та кус-кус, щоб не варити крупи.

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