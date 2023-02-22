Вівсянка з тунцем, яйцем та авокадо: простий та смачний рецепт сніданку від Аніти Луценко

В його основі: вівсянка (краще цільнозернова, але можна взяти і пластівці), половинка стиглого авокадо, кілька помідор-чері, одне яйце, тунець у власному соку (саме у власному, тому що тунець в олії надто калорійний, а навіщо нам додаткові калорії), столова ложка тертого сиру та столова ложка гарбузового масла.

На приготування такого сніданку ви витратите близько 10 хвилин.

Аніта радить не перестаратися з тунцем і каже, що такий сніданок їсть приблизно двічі на тиждень. Також тренерка дотримується простого правила, яке теж можна взяти на замітку – однакові продукти їсть не більше двох разів на тиждень. Наприклад, двічі на тиждень вівсянку, двічі на тиждень сирники тощо. Таке просте правило допоможе урізноманітнити раціон і ваш організм скаже вам за це дякую.

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