Вівсяно-бананове печиво: рецепт корисного випічки

Якщо ви шукаєте простий та корисний рецепт печива, який потішить вас своїм смаком, цей варіант стане вашим улюбленим.
На сторінці mattsfitchef поділилися рецептом ідеального бананово-вівсяного печива, яке готується лише з трьох інгредієнтів. Це печиво не лише веганське та безглютенове, але й чудово підходить для сніданку чи легкого перекусу.
Інгредієнти
- Банан
- 2 шт.
- Вівсянка
- 140 г
- Шоколадна крихта
- 40 г
Приготування
- У великій мисці за допомогою виделки чи картоплем'ялки розімніть банани до однорідної консистенції.
- Додайте вівсянку та шоколадну стружку, ретельно перемішайте. Якщо тісто здається занадто вологим, додайте трохи вівсянки, якщо занадто сухим — трохи молока.
- Застеліть деко пергаментом. Викладіть тісто ложкою, розділивши його на 8–10 порцій. З кожної сформуйте кульку, а потім обережно придавіть зверху, щоб надати форму печиву.
- Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте печиво протягом 10–13 хвилин до золотистого кольору.
Варіанти приготування
- Додатковий білок: замініть половину склянки вівса на протеїновий порошок.
- Змішування: додайте подрібнені горіхи, гарбузове насіння, арахісову пасту чи родзинки.
- Спеції: для насиченішого смаку додайте ½ ч. л меленої кориці, ванільного екстракту чи спецій для гарбузового пирога.
- Солодкість: якщо ви готуєте для дітей, додайте 2–3 ст. л меду чи кленового сиропу.
- Замінники бананів: використовуйте яблучне чи гарбузове пюре замість бананів.
Поради:
- Вибирайте стиглі банани. Вони повинні бути солодкими та м'якими, з коричневими плямами на шкірці.
- Використовуйте вівсянку швидкого приготування. Він швидше вбирає вологу та створює правильну текстуру. Якщо використовуєте звичайну, охолодіть тісто на 20 хвилин перед випіканням.
- Розплющуйте печиво. Оскільки тісто не містить яєць і масла, воно не розтікається під час випікання.
- Не перепікайте. 10–13 хвилин — ідеальний час для досягнення м'якої та жувальної текстури.
Цей рецепт печива стане справжнім відкриттям для любителів смачної та здорової випічки. Він ідеально підходить для перекусу на роботі, шкільного ланч-боксу чи легкого сніданку.
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