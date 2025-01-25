Вівсяно-бананове печиво: рецепт корисного випічки

Якщо ви шукаєте простий та корисний рецепт печива, який потішить вас своїм смаком, цей варіант стане вашим улюбленим.

На сторінці mattsfitchef поділилися рецептом ідеального бананово-вівсяного печива, яке готується лише з трьох інгредієнтів. Це печиво не лише веганське та безглютенове, але й чудово підходить для сніданку чи легкого перекусу.

Інгредієнти Банан 2 шт. Вівсянка 140 г Шоколадна крихта 40 г

Приготування

У великій мисці за допомогою виделки чи картоплем'ялки розімніть банани до однорідної консистенції. Додайте вівсянку та шоколадну стружку, ретельно перемішайте. Якщо тісто здається занадто вологим, додайте трохи вівсянки, якщо занадто сухим — трохи молока. Застеліть деко пергаментом. Викладіть тісто ложкою, розділивши його на 8–10 порцій. З кожної сформуйте кульку, а потім обережно придавіть зверху, щоб надати форму печиву. Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте печиво протягом 10–13 хвилин до золотистого кольору.

Варіанти приготування

Додатковий білок: замініть половину склянки вівса на протеїновий порошок.

Змішування: додайте подрібнені горіхи, гарбузове насіння, арахісову пасту чи родзинки.

Спеції: для насиченішого смаку додайте ½ ч. л меленої кориці, ванільного екстракту чи спецій для гарбузового пирога.

Солодкість: якщо ви готуєте для дітей, додайте 2–3 ст. л меду чи кленового сиропу.

Замінники бананів: використовуйте яблучне чи гарбузове пюре замість бананів.

Поради:

Вибирайте стиглі банани. Вони повинні бути солодкими та м'якими, з коричневими плямами на шкірці.

Використовуйте вівсянку швидкого приготування. Він швидше вбирає вологу та створює правильну текстуру. Якщо використовуєте звичайну, охолодіть тісто на 20 хвилин перед випіканням.

Розплющуйте печиво. Оскільки тісто не містить яєць і масла, воно не розтікається під час випікання.

Не перепікайте. 10–13 хвилин — ідеальний час для досягнення м'якої та жувальної текстури.

Цей рецепт печива стане справжнім відкриттям для любителів смачної та здорової випічки. Він ідеально підходить для перекусу на роботі, шкільного ланч-боксу чи легкого сніданку.

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