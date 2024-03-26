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Вологий шоколадно-банановий хліб: смачний та простий рецепт

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Автор
Ольга РомановськаОльга Романовська
Дата публікації
Перегляди
174
Час на прочитання
1 хв
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Вологий шоколадно-банановий хліб: смачний та простий рецепт

Шоколадно-банановий хліб / Фото: Credits

Спробуйте цей чудовий шоколадно-банановий хліб. Він простий у приготуванні та дуже смачний.

Це ідеальне поєднання солодкого банану та ароматного шоколаду буде чудовим додатком до вашого сніданку або перекусу.

Інгредієнти

Борошно
250 г
Цукор
220 г
Розпушувач
2 ч.л
Харчова сода
1 ч.л
Сіль
1/4 ч.л
Кориця
1/2 ч.л
Йогурт
240 г
Бананове пюре
230 г
Олія
120 мл
Темний шоколад
80 г

Приготування

Змішайте йогурт, бананове пюре, олію та цукор в одній мисці та перемішайте, поки цукор не розчиниться.

Додайте всі сухі інгредієнти до рідких, перемішайте до повного з’єднання. Останнім кроком буде посипка шоколадної стружки.

Злегка змастіть форму для випікання діаметром 8 дюймів і вистеліть пергаментом. Налийте тісто на сковороду і проведіть ножем приблизно на 1/4 дюйма в середину тіста від кінця сковороди до іншого кінця та випікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин або довше, якщо потрібно. 

Дайте хлібу охолонути у формі для випікання протягом 30 хвилин, потім обережно вийміть і дайте йому охолонути на решітці. Для досягнення найкращих результатів зберігайте буханець у герметичному контейнері або загорніть його у плівку.

Рецепт вологого шоколадно-бананового хліба – це ідеальний спосіб використати спілі банани та насолодитися чудовим смаком. Не гайте часу і спробуйте його вже сьогодні.

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