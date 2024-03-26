Вологий шоколадно-банановий хліб: смачний та простий рецепт

Спробуйте цей чудовий шоколадно-банановий хліб. Він простий у приготуванні та дуже смачний.
Це ідеальне поєднання солодкого банану та ароматного шоколаду буде чудовим додатком до вашого сніданку або перекусу.
Інгредієнти
- Борошно
- 250 г
- Цукор
- 220 г
- Розпушувач
- 2 ч.л
- Харчова сода
- 1 ч.л
- Сіль
- 1/4 ч.л
- Кориця
- 1/2 ч.л
- Йогурт
- 240 г
- Бананове пюре
- 230 г
- Олія
- 120 мл
- Темний шоколад
- 80 г
Приготування
Змішайте йогурт, бананове пюре, олію та цукор в одній мисці та перемішайте, поки цукор не розчиниться.
Додайте всі сухі інгредієнти до рідких, перемішайте до повного з’єднання. Останнім кроком буде посипка шоколадної стружки.
Злегка змастіть форму для випікання діаметром 8 дюймів і вистеліть пергаментом. Налийте тісто на сковороду і проведіть ножем приблизно на 1/4 дюйма в середину тіста від кінця сковороди до іншого кінця та випікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин або довше, якщо потрібно.
Дайте хлібу охолонути у формі для випікання протягом 30 хвилин, потім обережно вийміть і дайте йому охолонути на решітці. Для досягнення найкращих результатів зберігайте буханець у герметичному контейнері або загорніть його у плівку.
Рецепт вологого шоколадно-бананового хліба – це ідеальний спосіб використати спілі банани та насолодитися чудовим смаком. Не гайте часу і спробуйте його вже сьогодні.
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