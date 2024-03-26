Вологий шоколадно-банановий хліб: смачний та простий рецепт

Спробуйте цей чудовий шоколадно-банановий хліб. Він простий у приготуванні та дуже смачний.

Це ідеальне поєднання солодкого банану та ароматного шоколаду буде чудовим додатком до вашого сніданку або перекусу.

Інгредієнти Борошно 250 г Цукор 220 г Розпушувач 2 ч.л Харчова сода 1 ч.л Сіль 1/4 ч.л Кориця 1/2 ч.л Йогурт 240 г Бананове пюре 230 г Олія 120 мл Темний шоколад 80 г

Приготування

Змішайте йогурт, бананове пюре, олію та цукор в одній мисці та перемішайте, поки цукор не розчиниться.

Додайте всі сухі інгредієнти до рідких, перемішайте до повного з’єднання. Останнім кроком буде посипка шоколадної стружки.

Злегка змастіть форму для випікання діаметром 8 дюймів і вистеліть пергаментом. Налийте тісто на сковороду і проведіть ножем приблизно на 1/4 дюйма в середину тіста від кінця сковороди до іншого кінця та випікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин або довше, якщо потрібно.

Дайте хлібу охолонути у формі для випікання протягом 30 хвилин, потім обережно вийміть і дайте йому охолонути на решітці. Для досягнення найкращих результатів зберігайте буханець у герметичному контейнері або загорніть його у плівку.

Рецепт вологого шоколадно-бананового хліба – це ідеальний спосіб використати спілі банани та насолодитися чудовим смаком. Не гайте часу і спробуйте його вже сьогодні.

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