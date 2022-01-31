Лише 30 хвилин: рецепт смачної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка

Лише 30 хвилин: рецепт смачної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка

Шарлотка – пиріг, який можна розпізнати серед тисячі навіть із заплющеними очима.

Варто один раз спробувати невагомий бісквіт із хрусткою скоринкою та ніжними на смак яблуками всередині, як він назавжди залишиться у пам'яті. Готувати шарлотку неймовірно просто, а всі інгредієнти ви, найімовірніше, знайдете у себе вдома.

Історія появи шарлотки

А ви знали, що оригінальний рецепт цього пирога було створено у Німеччині? Його готували з пшеничного борошна, збитих вершків, фруктів та лікеру. Але згодом шарлотка зазнала змін і стала відома вже як англійська страва. Як начинювання, перевага надавалася яблукам, як найдоступнішим і недорогим фруктам. Зараз цей пиріг готують із різними фруктами і ягодами, використовуючи також і заморожені.

Секрети приготування шарлотки

Для приготування шарлотки вибирайте тверді та соковиті яблука, тоді пиріг вийде дуже смачним. Кількість цукру можете регулювати на власний смак. Якщо додасте більше, ніж зазначено в нашому рецепті, отримаєте хрустку скоринку, яка трохи відшаровуватиметься від самого пирога. Різати такий пиріг буде непросто, тому що він сильно розкришуватиметься. Посилити смак пирога допоможуть прянощі. За бажанням, додайте трохи меленої кориці, імбиру, мускатного горіха та цедру одного апельсина.

Інгредієнти:

2-3 яблука

2 ст. л. апельсинового соку

5 яєць

200 г цукру

200 г борошна

20 г вершкового масла (для змащування форми)

10 г ванільного цукру

1 щіпка солі

Приготування:

1. Приготуйте всі інгредієнти шарлотки. Увімкніть духовку до 180 градусів. Почніть приготування пирога з начинювання. Візьміть 2-3 яблука, помийте, очистіть від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте спочатку на часточки, а потім на шматочки однакового розміру. За бажанням, можете не зрізати шкірку.

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2. Перекладіть яблука в глибоку миску і збризкайте 2 ст. л. апельсинового соку, щоб вони не потемніли. Якщо немає апельсинового соку, використовуйте лимонний. Після цього додайте до яблук 5 г ванільного цукру і на деякий час відкладіть їх.

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3. Приготуйте тісто для шарлотки. Візьміть велику миску та вбийте до неї 5 яєць. Потім додайте 200 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. За бажанням, кількість цукру можете зменшити на 40% або збільшити, виходячи зі своїх смакових уподобань.

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4. Збийте міксером яйця з цукром. Яєчно-цукрова суміш повинна побіліти і збільшитися в обсязі у 3-4 рази.

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5. Акуратно додайте 200 г борошна та перемішайте силіконовою лопаткою. Робіть це доти, доки борошно повністю не розмішається у тісті.

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6. Візьміть форму для випікання діаметром 26 см. Зробіть «французьку сорочку»: форму змастіть 20 г вершкового масла і злегка присипте борошном, залишки борошна висипте. Можете використовувати розбірну форму для випікання, застеливши дно пергаментним папером і так само змастивши вершковим маслом та присипавши борошном.

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7. Викладіть тісто у форму і розрівняйте його лопаткою рівномірно по всій формі.

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8. Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука. Випікайте шарлотку в духовці 30 хвилин за температури 180 градусів у режимі конвекції. Після приготування залиште пиріг остигати у формі. За бажання, присипте шарлотку цукровою пудрою, але робіть це лише після повного остигання пирога, інакше цукрова пудра розтане.

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Готувати - це просто!

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