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Всього 5 інгредієнтів: рецепт легкого кукурудзяного супу

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
129 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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Час на прочитання
1 хв
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Всього 5 інгредієнтів: рецепт легкого кукурудзяного супу

Кукурудзяний суп / Фото: Credits

Сезон кукурудзи в розпалі, час приготувати з неї смачний і корисний суп.

Кукурудзяний суп – класика американської кухні. Він не лише корисний і легкий, але й дуже смачний.

Інгредієнти

кукурудза
2 качани
масло
3 ст. л.
картопля
2 шт.
перець каєнський
1/4 ст. л.
сіль і перець
кунжут
2 ст. л.


1. Зріжте зерна з качанів і розріжте качани навпіл.

2. Нагрійте 2 столові ложки масла в середній каструлі на середньому вогні. Додайте зерна кукурудзи та обсмажуйте близько 2 хвилин.

3. Додайте дві з половиною склянки води, качани кукурудзи та картоплю і доведіть до кипіння на середньому вогні. Накрийте кришкою каструлю і варіть на повільному вогні, поки картопля не стане м'якою, 12-15 хвилин.

4. Дістаньте і викиньте качани. Перелийте три чверті супу з каструлі до чаші кухонного комбайна або блендера. Збийте його до однорідної маси, а потім поверніть до каструлі з супом, який залишився. Додайте каєнський перець та приправте сіллю і перцем.

5. Розтопіть масло, яке залишилося, в невеликій сковороді на середньому вогні. Готуйте, доки воно не стане золотавим і не почне пахнути, 6-7 хвилин. Додайте насіння кунжуту в гаряче масло і готуйте до золотаво-коричневого кольору близько 1 хвилини.

6. Перед подаванням полийте суп маслом з кунжутом.

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