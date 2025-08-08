- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Вишнева сальса: рецепт оригінальної літньої закуски
Коли спека не відпускає, хочеться чогось свіжого, яскравого та легкого. Саме таким і є незвичний, але надзвичайно смачний літній варіант вишневої сальси.
Вишнева сальса поєднує солодкість соковитих черешень або вишень із пікантністю маринованих халапеньйо та ароматами свіжої кінзи та цибулі. Це не просто закуска — це справжній гастрономічний сюрприз, який перетворює звичайну вечерю на кулінарний шик. На сторінці Planthood поділилися цим цікавим рецептом.
Сальса — це традиційний соус або закуска з Латинської Америки, яка зазвичай подається до м’яса, риби, тако, начос або просто з хлібом або лавашем. Вона може бути томатною, фруктовою чи гострою — все залежить від фантазії кухаря.
Вишнева сальса — сучасна, нестандартна версія, яка ідеально підходить для літа. Завдяки високому вмісту вітамінів і антиоксидантів вишні позитивно впливають на імунну систему, серце та шкіру.
Інгредієнти
- Вишня чи черешня
- 300 г
- Мариновані халапеньйо
- 4–5 шт.
- Свіжа кінза
- 1 жменя
- Червона цибуля
- ½ шт.
- Сік половини лимона
-
- Оливкова олія
- 1–2 ч. л
- Сіль
-
- Перець
-
Приготування
Видаліть кісточки з вишень, наріжте їх великими шматочками. Цибулю та халапеньйо подрібніть.
Додайте кінзу, лимонний сік, олію, сіль і перець. Обережно перемішайте ложкою, щоб не пошкодити шматочки вишні.
Подавання
До смаженого курячого філе чи лосося.
Як салат до літнього гриль-меню.
Як топінг до тостів, хумусу чи гуакамоле.
З хрусткими начос або чипсами.
Порада
Щоб отримати делікатніший смак, залиште сальсу у холодильнику на 15–20 хв.
Спробуйте приготувати вишневу сальсу вже сьогодні та переконайся, що літо може бути ще смачнішим.