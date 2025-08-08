Вишнева сальса: рецепт оригінальної літньої закуски

Вишнева сальса / © Instagram

Реклама

Вишнева сальса поєднує солодкість соковитих черешень або вишень із пікантністю маринованих халапеньйо та ароматами свіжої кінзи та цибулі. Це не просто закуска — це справжній гастрономічний сюрприз, який перетворює звичайну вечерю на кулінарний шик. На сторінці Planthood поділилися цим цікавим рецептом.

Сальса — це традиційний соус або закуска з Латинської Америки, яка зазвичай подається до м’яса, риби, тако, начос або просто з хлібом або лавашем. Вона може бути томатною, фруктовою чи гострою — все залежить від фантазії кухаря.

Вишнева сальса — сучасна, нестандартна версія, яка ідеально підходить для літа. Завдяки високому вмісту вітамінів і антиоксидантів вишні позитивно впливають на імунну систему, серце та шкіру.

Реклама

Інгредієнти Вишня чи черешня 300 г Мариновані халапеньйо 4–5 шт. Свіжа кінза 1 жменя Червона цибуля ½ шт. Сік половини лимона Оливкова олія 1–2 ч. л Сіль Перець

Приготування

Видаліть кісточки з вишень, наріжте їх великими шматочками. Цибулю та халапеньйо подрібніть. Додайте кінзу, лимонний сік, олію, сіль і перець. Обережно перемішайте ложкою, щоб не пошкодити шматочки вишні.

Подавання

До смаженого курячого філе чи лосося.

Як салат до літнього гриль-меню.

Як топінг до тостів, хумусу чи гуакамоле.

З хрусткими начос або чипсами.

Порада

Щоб отримати делікатніший смак, залиште сальсу у холодильнику на 15–20 хв.

Спробуйте приготувати вишневу сальсу вже сьогодні та переконайся, що літо може бути ще смачнішим.