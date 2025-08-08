ТСН у соціальних мережах

Вишнева сальса: рецепт оригінальної літньої закуски

Коли спека не відпускає, хочеться чогось свіжого, яскравого та легкого. Саме таким і є незвичний, але надзвичайно смачний літній варіант вишневої сальси.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Вишнева сальса

Вишнева сальса / © Instagram

Вишнева сальса поєднує солодкість соковитих черешень або вишень із пікантністю маринованих халапеньйо та ароматами свіжої кінзи та цибулі. Це не просто закуска — це справжній гастрономічний сюрприз, який перетворює звичайну вечерю на кулінарний шик. На сторінці Planthood поділилися цим цікавим рецептом.

Сальса — це традиційний соус або закуска з Латинської Америки, яка зазвичай подається до м’яса, риби, тако, начос або просто з хлібом або лавашем. Вона може бути томатною, фруктовою чи гострою — все залежить від фантазії кухаря.

Вишнева сальса — сучасна, нестандартна версія, яка ідеально підходить для літа. Завдяки високому вмісту вітамінів і антиоксидантів вишні позитивно впливають на імунну систему, серце та шкіру.

Інгредієнти

Вишня чи черешня
300 г
Мариновані халапеньйо
4–5 шт.
Свіжа кінза
1 жменя
Червона цибуля
½ шт.
Сік половини лимона
Оливкова олія
1–2 ч. л
Сіль
Перець

Приготування

  1. Видаліть кісточки з вишень, наріжте їх великими шматочками. Цибулю та халапеньйо подрібніть.

  2. Додайте кінзу, лимонний сік, олію, сіль і перець. Обережно перемішайте ложкою, щоб не пошкодити шматочки вишні.

Подавання

  • До смаженого курячого філе чи лосося.

  • Як салат до літнього гриль-меню.

  • Як топінг до тостів, хумусу чи гуакамоле.

  • З хрусткими начос або чипсами.

Порада

Щоб отримати делікатніший смак, залиште сальсу у холодильнику на 15–20 хв.

Спробуйте приготувати вишневу сальсу вже сьогодні та переконайся, що літо може бути ще смачнішим.

