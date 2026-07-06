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Вишневий джем: швидкий рецепт
Особливість приготування вишневого джему полягає в тому, що він готується набагато швидше, ніж класичне варення. Завдяки желатину ягоди не потрібно уварювати, що дозволяє зберегти їхній яскравий смак і вітаміни.
Десерт виходить густим, ароматним, чудово підійде як начинка для пиріжків та пирогів і стане чудовим доповненням до млинців, оладок та тостів.
Інгредієнти
- вишня
- 700 г
- цукор
- 300 г
- желатин
- 10 г
Вишні промийте, видаліть кісточки, засипте цукром і залиште на 30–50 хвилин, потім подрібніть занурювальним блендером до стану однорідного пюре.
Додайте желатин і залиште ще на 10 хвилин.
Масу перелийте в каструлю з товстим дном і поставте на повільний вогонь, доведіть до кипіння, постійно помішуючи та знімаючи піну, варіть 15–20 хвилин.
Розлийте джем у чисті, сухі банки та закрийте кришками.
Зберігайте в прохолодному місці до зими, а можна вживати одразу.
Поради:
Щоб надати джему пікантного смаку, наприкінці варіння можна додати дрібку кориці та гвоздики.