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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Вишневий джем: швидкий рецепт

Особливість приготування вишневого джему полягає в тому, що він готується набагато швидше, ніж класичне варення. Завдяки желатину ягоди не потрібно уварювати, що дозволяє зберегти їхній яскравий смак і вітаміни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
272 ккал
Коментарі
Вишневий джем

Вишневий джем / © Credits

Десерт виходить густим, ароматним, чудово підійде як начинка для пиріжків та пирогів і стане чудовим доповненням до млинців, оладок та тостів.

Інгредієнти

вишня
700 г
цукор
300 г
желатин
10 г

  1. Вишні промийте, видаліть кісточки, засипте цукром і залиште на 30–50 хвилин, потім подрібніть занурювальним блендером до стану однорідного пюре.

  2. Додайте желатин і залиште ще на 10 хвилин.

  3. Масу перелийте в каструлю з товстим дном і поставте на повільний вогонь, доведіть до кипіння, постійно помішуючи та знімаючи піну, варіть 15–20 хвилин.

  4. Розлийте джем у чисті, сухі банки та закрийте кришками.

  5. Зберігайте в прохолодному місці до зими, а можна вживати одразу.

Поради:

  • Щоб надати джему пікантного смаку, наприкінці варіння можна додати дрібку кориці та гвоздики.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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