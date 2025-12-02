Вишневий пиріг: рецепт смачної випічки

Вишневий пиріг / © Credits

На сторінці фудблогерки Anastasiia Cooking розповіли про рецепт, який вже підкорив тисячі домашніх кулінарів. Тут усе на своєму місці: хрустке пісочне тісто, соковита начинка та той самий хрумкіт від натертого зверху тіста, який змушує серце битися частіше.

Інгредієнти

Начинка

вишні 500 г

цукор 100 г

крохмаль 40 г

Пісочне тісто

масло вершкове 100 г

цукор 50 г

ванільний цукор 1 пакетик

яйце 1 шт.

сметана 100 г

борошно 300 г

розпушувач 1 ч. л

Приготування

Вишні разом із цукром, ванільним цукром і крохмалем відправте у каструлю з товстим дном. Далі постійно помішуйте. Саме це дозволяє отримати ніжну консистенцію «вишневого джему», без грудочок і пригоряння. Коли маса загусне, накрийте її плівкою «у контакт» і залиште остигати. У мисці змішайте м’яке масло, цукор, яйце та сметану до гладенької, кремової текстури. Потім просійте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто, воно може бути злегка липким і це добре. Розділіть тісто на дві частини: 70% — основа, 30% — «верхівка». Менший шматочок відправте у морозилку на пів години. Розкатайте більшу частину тіста та перенесіть у форму. Сформуйте бортики та залайте всі «дірочки». Викладіть охолоджену вишневу начинку. Дістаньте заморожений шматочок тіста та натріть його зверху на великій тертці. Випікайте за 180°C 25 хв, доки верх не стане золотистим і хрустким.

Пиріг виходить неймовірно ароматний, трохи кислуватий та збалансований.

Такий десерт — не просто про колекцію рецептів, це про момент і про теплу кухню, шурхіт лопатки формою. Про те, як з’являється фантастичний аромат запечених вишень. Це пиріг, який хочеться пекти знову й знову, бо він дарує домашню атмосферу.