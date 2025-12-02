ТСН у соціальних мережах

Рецепти
85
2 хв

Вишневий пиріг: рецепт смачної випічки

Є десерти, які пахнуть дитинством, затишком і теплим світлом на кухні. А є вишневий пиріг — той самий солодко-кислий, хрусткий та щедро начинений ягодами, який здатен перетворити будь-який звичайний день на маленьке свято.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Вишневий пиріг

На сторінці фудблогерки Anastasiia Cooking розповіли про рецепт, який вже підкорив тисячі домашніх кулінарів. Тут усе на своєму місці: хрустке пісочне тісто, соковита начинка та той самий хрумкіт від натертого зверху тіста, який змушує серце битися частіше.

Інгредієнти

Начинка

  • вишні 500 г

  • цукор 100 г

  • крохмаль 40 г

Пісочне тісто

  • масло вершкове 100 г

  • цукор 50 г

  • ванільний цукор 1 пакетик

  • яйце 1 шт.

  • сметана 100 г

  • борошно 300 г

  • розпушувач 1 ч. л

Приготування

  1. Вишні разом із цукром, ванільним цукром і крохмалем відправте у каструлю з товстим дном. Далі постійно помішуйте. Саме це дозволяє отримати ніжну консистенцію «вишневого джему», без грудочок і пригоряння.

  2. Коли маса загусне, накрийте її плівкою «у контакт» і залиште остигати.

  3. У мисці змішайте м’яке масло, цукор, яйце та сметану до гладенької, кремової текстури.

  4. Потім просійте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто, воно може бути злегка липким і це добре.

  5. Розділіть тісто на дві частини: 70% — основа, 30% — «верхівка».

  6. Менший шматочок відправте у морозилку на пів години.

  7. Розкатайте більшу частину тіста та перенесіть у форму.

  8. Сформуйте бортики та залайте всі «дірочки».

  9. Викладіть охолоджену вишневу начинку.

  10. Дістаньте заморожений шматочок тіста та натріть його зверху на великій тертці.

  11. Випікайте за 180°C 25 хв, доки верх не стане золотистим і хрустким.

Пиріг виходить неймовірно ароматний, трохи кислуватий та збалансований.

Такий десерт — не просто про колекцію рецептів, це про момент і про теплу кухню, шурхіт лопатки формою. Про те, як з’являється фантастичний аромат запечених вишень. Це пиріг, який хочеться пекти знову й знову, бо він дарує домашню атмосферу.

