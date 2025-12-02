- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 2 хв
Вишневий пиріг: рецепт смачної випічки
Є десерти, які пахнуть дитинством, затишком і теплим світлом на кухні. А є вишневий пиріг — той самий солодко-кислий, хрусткий та щедро начинений ягодами, який здатен перетворити будь-який звичайний день на маленьке свято.
На сторінці фудблогерки Anastasiia Cooking розповіли про рецепт, який вже підкорив тисячі домашніх кулінарів. Тут усе на своєму місці: хрустке пісочне тісто, соковита начинка та той самий хрумкіт від натертого зверху тіста, який змушує серце битися частіше.
Інгредієнти
Начинка
вишні 500 г
цукор 100 г
крохмаль 40 г
Пісочне тісто
масло вершкове 100 г
цукор 50 г
ванільний цукор 1 пакетик
яйце 1 шт.
сметана 100 г
борошно 300 г
розпушувач 1 ч. л
Приготування
Вишні разом із цукром, ванільним цукром і крохмалем відправте у каструлю з товстим дном. Далі постійно помішуйте. Саме це дозволяє отримати ніжну консистенцію «вишневого джему», без грудочок і пригоряння.
Коли маса загусне, накрийте її плівкою «у контакт» і залиште остигати.
У мисці змішайте м’яке масло, цукор, яйце та сметану до гладенької, кремової текстури.
Потім просійте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто, воно може бути злегка липким і це добре.
Розділіть тісто на дві частини: 70% — основа, 30% — «верхівка».
Менший шматочок відправте у морозилку на пів години.
Розкатайте більшу частину тіста та перенесіть у форму.
Сформуйте бортики та залайте всі «дірочки».
Викладіть охолоджену вишневу начинку.
Дістаньте заморожений шматочок тіста та натріть його зверху на великій тертці.
Випікайте за 180°C 25 хв, доки верх не стане золотистим і хрустким.
Пиріг виходить неймовірно ароматний, трохи кислуватий та збалансований.
Такий десерт — не просто про колекцію рецептів, це про момент і про теплу кухню, шурхіт лопатки формою. Про те, як з’являється фантастичний аромат запечених вишень. Це пиріг, який хочеться пекти знову й знову, бо він дарує домашню атмосферу.