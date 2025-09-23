Вишневий торт "Чорний ліс": рецепт смачного десерту

Торт «Шварцвальдський» або «Чорний ліс» / tiktok.com_aytens__kitchen

У німецькому оригіналі торт Schwarzwälder Kirschtorte зазвичай готують з вишневою наливкою, однак у домашній інтерпретації можна обійтися й без алкоголю, смак від цього не постраждає. Навпаки, десерт стане доступнішим навіть для дітей. На сторінці Aytens Kitchen розповіли про рецепт у форматі торта на деку, який зручно готувати, різати на порції та подавати до великого святкового столу.

Інгредієнти

Бісквіт

яйця — 4 шт.

цукор — 200 г

ванільний цукор — 1 пакетик

йогурт (або кефір) — 200 г

олія — 200 мл

какао — 8 ст. л.

розпушувач — 1 пакетик

борошно — 2–2,5 скл.

Вишневий шар

консервовані вишні у власному соку — 2 банки

крохмаль — 4 ст. л.

цукор — 200 г

ванільний цукор — 2 пакетики

Крем

жирні вершки — 600 мл

загусник для вершків — 3 пакетики

маскарпоне (або вершковий сир) — 250 г

Декор

молочний шоколад

вишні

крем

Приготування

Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до пухкої світлої маси. Додайте йогурт та олію, перемішайте. Поступово введіть просіяне какао, розпушувач і борошно, щоб тісто не стало надто густим. Викладіть до змащеної форми, розрівняйте та випікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30–35 хв. Готовність перевіряйте шпажкою. Остудіть. Вишні процідіть, сік залиште. Крохмаль розведіть у частині соку, решту доведіть до кипіння з цукром і ваніллю. Влийте крохмаль, помішуйте та варіть до загустіння. Додайте ягоди. Гарячу масу рівномірно викладіть на бісквіт, залиште повністю охолонути. Збийте холодні вершки з загусником, поступово додайте маскарпоне, крем має вийти ніжний, але тримати форму. Викладіть його поверх застиглого вишневого шару, розрівняйте. Посипте тертим шоколадом, зробіть кілька «гніздечок» із крему та прикрасьте кожне вишнею. Поставте торт до холодильника щонайменше на 6 годин, а краще на ніч, так шари гарно стабілізуються і десерт стане ще смачнішим.

Поради

Якщо хочете надати торту класичного «дорослого» акценту, збризніть бісквіт кількома ложками вишневої наливки.

Для легшої версії можна замінити частину вершків нежирним йогуртом, а цукор у вишневому шарі — медом.

Випікати зручно у прямокутній формі, потім десерт легко нарізати порційними шматочками, як тістечка.

Поєднання ніжного шоколадного бісквіта, соковитої вишні та кремової «хмаринки» створює баланс, який рідко залишає когось байдужим. Це ідеальний варіант для свят, романтичних вечорів або просто для того, щоб потішити себе та близьких у звичайний день.