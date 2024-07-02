Як приготувати сніданок за п’ять хвилин від Савви Лібкина

Рецепт цього смачного салата на сніданок додасть вам сил і вітамінів на весь день.

Пройти повз рецепти від Савви Лібкіна просто неможливо, адже все, що він готує можна з легкістю відтворити на власній кухні. В одному зі своїх відео Савва показав рецепт ранкового салату до сніданку.

Інгредієнти Авокадо (середнього розміру) 1 шт. Куряче філе (відварене на пару) 160 г Перець чилі (половина) Дрібний листковий зелений салат 50 г Рукола Сіль Перець Оливкова олія 3 ст.л Сік половинки лайма Зелена рання цибулі 6 пірʼїн

Приготування:

Відварити куряче філе на пару. Щоб це зробити, достатньо покласти його в друшляк, над каструлею з окропом, накрити кришкою і через 22 хвилини куряче філе буде готове. Воду, яка буде кипіти, потрібно посолити;

Авокадо та куряче філе почистити та нарізати кубиком;

Гострий перець дрібно нашинкувати;

Цибулю теж дрібно нарізати та додати руколу;

Посолити, поперчити та заправити олією.

Поради:

Філе краще зварити ввечері, а зранку просто нарізати.

Автор каже, що такий салат зазвичай готує вранці та це займає до п’яти хвилин, якщо з вечора відварити куряче філе.

Для того, щоб нарізати всі продукти вам треба близько 4-5 хвилин.

Савва каже, що цей салат зручно брати з собою в дорогу, щоб не харчуватися хот-догами. Його можна легко перевозити в машині, без холодильника, протягом шести годин. Навіть влітку, в одноразовому посуді або в пластиковому боксі.

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