Як приготувати сніданок за п’ять хвилин від Савви Лібкина

Рецепт цього смачного салата на сніданок додасть вам сил і вітамінів на весь день.
Пройти повз рецепти від Савви Лібкіна просто неможливо, адже все, що він готує можна з легкістю відтворити на власній кухні. В одному зі своїх відео Савва показав рецепт ранкового салату до сніданку.
Інгредієнти
- Авокадо (середнього розміру)
- 1 шт.
- Куряче філе (відварене на пару)
- 160 г
- Перець чилі (половина)
- Дрібний листковий зелений салат
- 50 г
- Рукола
- Сіль
- Перець
- Оливкова олія
- 3 ст.л
- Сік половинки лайма
- Зелена рання цибулі
- 6 пірʼїн
Приготування:
- Відварити куряче філе на пару. Щоб це зробити, достатньо покласти його в друшляк, над каструлею з окропом, накрити кришкою і через 22 хвилини куряче філе буде готове. Воду, яка буде кипіти, потрібно посолити;
- Авокадо та куряче філе почистити та нарізати кубиком;
- Гострий перець дрібно нашинкувати;
- Цибулю теж дрібно нарізати та додати руколу;
- Посолити, поперчити та заправити олією.
Поради:
Філе краще зварити ввечері, а зранку просто нарізати.
Автор каже, що такий салат зазвичай готує вранці та це займає до п’яти хвилин, якщо з вечора відварити куряче філе.
Для того, щоб нарізати всі продукти вам треба близько 4-5 хвилин.
Савва каже, що цей салат зручно брати з собою в дорогу, щоб не харчуватися хот-догами. Його можна легко перевозити в машині, без холодильника, протягом шести годин. Навіть влітку, в одноразовому посуді або в пластиковому боксі.
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