Яблучна галета: рецепт ароматної випічки

Аромат кориці, запашного перцю та солодкої яблучної начинки зробить цю галету справжньою прикрасою вашого столу.

На сторінці wyseguide поділилися рецептом яблучної галети — чудової альтернативи традиційному пирогу. Ця випічка легка в приготуванні та не вимагає великого досвіду.

Інгредієнти Готове тісто Яблука 4-6 шт. Коричневий цукор 1/2 склянки Борошно 2 ст. л Лимонний сік 1 ст. л Мелена кориця 1 ч. л Духмяний перець 1/2 ч. л Сіль 1/4 ч. л Яйце 1 шт. Цукор

Приготування:

Почніть з розігріву духовки приблизно до 200°C. Це дозволить випічці рівномірно пропектися та створить апетитну золотисту скоринку. У великій мисці змішайте нарізані яблука, коричневий цукор, борошно, лимонний сік, корицю, духмяний перець і сіль. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок яблука був покритий ароматною сумішшю. Охолоджене тісто розкачайте та розташуйте його на пергаментному папері чи килимку для випікання, щоб легше перенести готову галету на деко. Викладіть яблучну начинку у центр розкачаного тіста, залишивши 5 см по краях. Скибочки яблук можна акуратно викласти гіркою — під час випікання вони трохи опустяться. Загніть краї тіста поверх начинки, сформувавши легкі складки для утримання соку. Змастіть краї тіста збитим яйцем, щоб створити апетитний золотистий відтінок. Посипте тісто цукром, який додасть легкого хрумкого ефекту та підкреслить смак випічки. Перенесіть галету на нижню решітку духовки. Випікайте протягом 45-55 хвилин за 200°C. Готова галета матиме золотисто-коричневі краї та ніжну карамелізовану яблучну начинку. Дістаньте галету з духовки та дайте їй повністю охолонути перед нарізанням. Це дозволить начинці "схопитися" та зробить подачу більш акуратною.

Поради:

Використовуйте різні сорти яблук для більш насиченого смаку. Наприклад, поєднання кислих та солодких створить ідеальний баланс.

Для додаткового аромату можна додати щіпку мускатного горіха чи ванільного цукру до начинки.

На відміну від класичного пирога, галета — це проста та швидка випічка. Вона не вимагає ретельного вирівнювання тіста чи спеціального посуду. Її "сільський" вигляд додає шарму, а начинка залишається соковитою та ароматною.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати яблучний тарт татен.

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