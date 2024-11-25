Яблучна галета: рецепт ароматної випічки

Аромат кориці, запашного перцю та солодкої яблучної начинки зробить цю галету справжньою прикрасою вашого столу.
На сторінці wyseguide поділилися рецептом яблучної галети — чудової альтернативи традиційному пирогу. Ця випічка легка в приготуванні та не вимагає великого досвіду.
Інгредієнти
- Готове тісто
- Яблука
- 4-6 шт.
- Коричневий цукор
- 1/2 склянки
- Борошно
- 2 ст. л
- Лимонний сік
- 1 ст. л
- Мелена кориця
- 1 ч. л
- Духмяний перець
- 1/2 ч. л
- Сіль
- 1/4 ч. л
- Яйце
- 1 шт.
- Цукор
Приготування:
- Почніть з розігріву духовки приблизно до 200°C. Це дозволить випічці рівномірно пропектися та створить апетитну золотисту скоринку.
- У великій мисці змішайте нарізані яблука, коричневий цукор, борошно, лимонний сік, корицю, духмяний перець і сіль. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок яблука був покритий ароматною сумішшю.
- Охолоджене тісто розкачайте та розташуйте його на пергаментному папері чи килимку для випікання, щоб легше перенести готову галету на деко.
- Викладіть яблучну начинку у центр розкачаного тіста, залишивши 5 см по краях.
- Скибочки яблук можна акуратно викласти гіркою — під час випікання вони трохи опустяться.
- Загніть краї тіста поверх начинки, сформувавши легкі складки для утримання соку.
- Змастіть краї тіста збитим яйцем, щоб створити апетитний золотистий відтінок. Посипте тісто цукром, який додасть легкого хрумкого ефекту та підкреслить смак випічки.
- Перенесіть галету на нижню решітку духовки. Випікайте протягом 45-55 хвилин за 200°C.
- Готова галета матиме золотисто-коричневі краї та ніжну карамелізовану яблучну начинку.
- Дістаньте галету з духовки та дайте їй повністю охолонути перед нарізанням. Це дозволить начинці "схопитися" та зробить подачу більш акуратною.
Поради:
- Використовуйте різні сорти яблук для більш насиченого смаку. Наприклад, поєднання кислих та солодких створить ідеальний баланс.
- Для додаткового аромату можна додати щіпку мускатного горіха чи ванільного цукру до начинки.
На відміну від класичного пирога, галета — це проста та швидка випічка. Вона не вимагає ретельного вирівнювання тіста чи спеціального посуду. Її "сільський" вигляд додає шарму, а начинка залишається соковитою та ароматною.
Нещодавно ми писали про те, як приготувати яблучний тарт татен.
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