Яблучне морозиво: цікавий рецепт натурального смаколика

Якщо ви шукаєте рецепт, який потішить вас смаком і буде корисним для здоров'я, яблучне морозиво стане ідеальним вибором.

Хто сказав, що десерти не можуть бути корисними, на сторінці emilyxlevi поділилися простим, але чудовим рецептом натурального солодкого задоволення. У цьому десерті поєднуються улюблений смак яблук, ніжність кокосового крему та природна солодкість кленового сиропу чи меду.

Інгредієнти Яблука 3 шт. Кокосові вершки 1 банка Кленовий сироп або мед 1/4 склянки Спеції для яблучного пирога (суміш кориці, мускатного горіха, гвоздики та імбиру) 2 ч. л

Приготування:

Помийте яблука. За бажанням, можете очистити їх від шкірки, якщо хочете ніжнішу текстуру. У чаші блендера поєднайте яблука, кокосові вершки, підсолоджувач і спеції. Змішуйте інгредієнти до утворення однорідної маси. Отриману суміш розлийте у формочки для льоду чи спеціальні формочки для морозива. Поставте їх у морозильну камеру та залиште до повного замерзання. Коли кубики застигнуть, вийміть їх із формочок і знову збийте у блендері до однорідної кремоподібної текстури.

Користь:

Яблука містять клітковину, вітаміни та антиоксиданти, які сприяють травленню та підтримують імунітет.

містять клітковину, вітаміни та антиоксиданти, які сприяють травленню та підтримують імунітет. Кокосові вершки – джерело корисних жирів, що надають енергію та сприяють тривалому насиченню.

– джерело корисних жирів, що надають енергію та сприяють тривалому насиченню. Кленовий сироп або мед – природні підсолоджувачі, багаті на вітаміни та мінерали.

Поради:

Якщо бажаєте насиченішого яблучного смаку, перед змішуванням у блендері яблука можна злегка запекти у духовці чи тушкувати з невеликою кількістю води та спецій.

Для ще цікавішого аромату спробуйте додати до суміші кілька крапель екстракту ванілі.

Морозиво можна подавати не лише як окремий десерт, а й додавати до фруктових салатів або використовувати як топінг для млинців або вафель.

Яблучне морозиво – ідеальне поєднання ніжності, солодкості та користі. Спробуйте цей рецепт, і він обов’язково стане вашим улюбленим на всі пори року.

Ми також писали, як зробити морозиво з авокадо та банана.

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