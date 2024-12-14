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Яблучне морозиво: цікавий рецепт натурального смаколика

Яблучне морозиво: цікавий рецепт натурального смаколика

Яблучне морозиво / Фото: Credits

Якщо ви шукаєте рецепт, який потішить вас смаком і буде корисним для здоров'я, яблучне морозиво стане ідеальним вибором. 

Хто сказав, що десерти не можуть бути корисними, на сторінці emilyxlevi поділилися простим, але чудовим рецептом натурального солодкого задоволення. У цьому десерті поєднуються улюблений смак яблук, ніжність кокосового крему та природна солодкість кленового сиропу чи меду. 

Інгредієнти

Яблука
3 шт.
Кокосові вершки  
1 банка
Кленовий сироп або мед  
1/4 склянки
Спеції для яблучного пирога (суміш кориці, мускатного горіха, гвоздики та імбиру)  
2 ч. л

Приготування:

  1. Помийте яблука. За бажанням, можете очистити їх від шкірки, якщо хочете ніжнішу текстуру.
  2. У чаші блендера поєднайте яблука, кокосові вершки, підсолоджувач і спеції. Змішуйте інгредієнти до утворення однорідної маси.
  3. Отриману суміш розлийте у формочки для льоду чи спеціальні формочки для морозива. Поставте їх у морозильну камеру та залиште до повного замерзання.
  4. Коли кубики застигнуть, вийміть їх із формочок і знову збийте у блендері до однорідної кремоподібної текстури.

Користь:

  • Яблука містять клітковину, вітаміни та антиоксиданти, які сприяють травленню та підтримують імунітет.
  • Кокосові вершки – джерело корисних жирів, що надають енергію та сприяють тривалому насиченню.
  • Кленовий сироп або мед – природні підсолоджувачі, багаті на вітаміни та мінерали.

Поради:

  • Якщо бажаєте насиченішого яблучного смаку, перед змішуванням у блендері яблука можна злегка запекти у духовці чи тушкувати з невеликою кількістю води та спецій.
  • Для ще цікавішого аромату спробуйте додати до суміші кілька крапель екстракту ванілі.
  • Морозиво можна подавати не лише як окремий десерт, а й додавати до фруктових салатів або використовувати як топінг для млинців або вафель.

Яблучне морозиво – ідеальне поєднання ніжності, солодкості та користі. Спробуйте цей рецепт, і він обов’язково стане вашим улюбленим на всі пори року.

Ми також писали, як зробити морозиво з авокадо та банана.

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