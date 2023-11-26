Яблучні чипси з корицею: як приготувати просту й корисну страву в домашніх умовах

Одне з найкорисніших перекушувань – яблучні чипси – насправді дуже легко приготувати самостійно. Для цього потрібні лише яблука, кориця, цукор і духовка.
Інгредієнти
- яблука
- 3 шт.
- цукор
- кориця
- Розігрійте духовку до 90 °C. Застеліть два великі листи силіконовими килимками для випікання. Відкладіть убік.
- Вимийте та наріжте тонкими скибочками яблука. Розкладіть їх в один шар.
- Посипте корицею і цукром.
- Випікайте яблука 1 годину, потім переверніть і запікайте ще 1-1,5 години. Вимкніть духовку і залиште яблука всередині, поки духовка охолоне, протягом 1 години. Це допоможе їм стати хрумкими.
Поради:
- Яблука треба різати дуже тонкими скибочками. Якщо у вас ці скибочки товсті, вони вийдуть м'якими і не хрумтітимуть.
- Посипати цукром із корицею можна лише один бік яблук або перевернути їх і посипати обидва.
- Зберігайте яблучні чипси за кімнатної температури в герметичному контейнері до 1 тижня.
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