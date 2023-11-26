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Яблучні чипси з корицею: як приготувати просту й корисну страву в домашніх умовах

Час приготування
3 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
510 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
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Яблучні чипси з корицею: як приготувати просту й корисну страву в домашніх умовах

Яблучні чипси з корицею / Фото: Credits

Одне з найкорисніших перекушувань – яблучні чипси – насправді дуже легко приготувати самостійно. Для цього потрібні лише яблука, кориця, цукор і духовка.

Інгредієнти

яблука
3 шт.
цукор
кориця
  1. Розігрійте духовку до 90 °C. Застеліть два великі листи силіконовими килимками для випікання. Відкладіть убік.
  2. Вимийте та наріжте тонкими скибочками яблука. Розкладіть їх в один шар.
  3. Посипте корицею і цукром.
  4. Випікайте яблука 1 годину, потім переверніть і запікайте ще 1-1,5 години. Вимкніть духовку і залиште яблука всередині, поки духовка охолоне, протягом 1 години. Це допоможе їм стати хрумкими.

Поради:

  • Яблука треба різати дуже тонкими скибочками. Якщо у вас ці скибочки товсті, вони вийдуть м'якими і не хрумтітимуть.
  • Посипати цукром із корицею можна лише один бік яблук або перевернути їх і посипати обидва. 
  • Зберігайте яблучні чипси за кімнатної температури в герметичному контейнері до 1 тижня.

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Дата публікації
Перегляди
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