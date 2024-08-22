Яблучні кільця в тісті з корицею: десерт з ароматом осені

Якщо ви ще ніколи не куштували солодку теплу випічку з морозивом, настав час спробувати це неймовірне смакове поєднання.
Фудблогерка Jessie Jane Daye показала підписникам як приготувати смачну та ароматну випічку до чаю.
Інгредієнти
- Листкове тісто (заморожене)
- 1 упаковка
- Яблука (тверді)
- 2-3 шт.
- Цукор
- Кориця
- Розтоплене масло
- Карамель
- Ванільне морозиво
Приготування:
- Помийте яблука, наріжте їх кільцями та виріжте серединку;
- Розкачайте тісто та наріжте його тоненькими смужками;
- Кожну смужку тіста накрутіть на яблучне кільце;
- Викладіть яблучні кільця на деко;
- Зверху змастіть білком яйця і присипте корицею з цукром;
- Поставте у духовку розігріту до 180°C на 15 хвилин.
До столу подавайте випічку теплою, зверху поклавши кульку з морозива та поливши карамеллю.
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