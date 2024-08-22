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Яблучні кільця в тісті з корицею: десерт з ароматом осені

Яблучні кільця в тісті з корицею: десерт з ароматом осені

Яблучні кільця в тісті з корицею / Фото: Credits

Якщо ви ще ніколи не куштували солодку теплу випічку з морозивом, настав час спробувати це неймовірне смакове поєднання.

Фудблогерка Jessie Jane Daye показала підписникам як приготувати смачну та ароматну випічку до чаю.

Інгредієнти

Листкове тісто (заморожене)
1 упаковка 
Яблука (тверді)
2-3 шт.
Цукор
Кориця
Розтоплене масло
Карамель
Ванільне морозиво

Приготування:

  • Помийте яблука, наріжте їх кільцями та виріжте серединку;
  • Розкачайте тісто та наріжте його тоненькими смужками;
  • Кожну смужку тіста накрутіть на яблучне кільце;
  • Викладіть яблучні кільця на деко;
  • Зверху змастіть білком яйця і присипте корицею з цукром;
  • Поставте у духовку розігріту до 180°C на 15 хвилин.

До столу подавайте випічку теплою, зверху поклавши кульку з морозива та поливши карамеллю.

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