Яблучні кошики: рецепт ароматної випічки до кави

Замість традиційного пирога, спробуйте приготувати порційні кошики з яблуками та корицею.
Пряний аромат яблук з корицею пробуджують теплі спогади та думки. Хочеться заварити ароматну каву, закутатися у мʼяке покривало, взяти смачну яблучну випічку та дивитися улюблений осінній фільм. На сторінці _sweetmonkey_ показали, як приготувати солодкі кошики з ароматними яблуками та корицею для приємного домашнього вечора.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Вершкове масло (розтоплене) — 8 ст. л
- Коричневий цукор — 1 чашка
- Яйця — 1 шт.
- Ванільний екстракт — 1/2 ч. л
- Борошно — 1/3 склянки
- Розпушувач — 1 ч. л
- Сіль — 1/4 ч. л
- Мускатний горіх — 1 ч. л
- Кориця — 1 ч. л
Для яблук:
- Яблука (нарізані кубиками) — 3 шт.
- Коричневий цукор — 1/4 склянки
- Лимонний сік — 1 ст. л
- Кориця — 1 ч. л
- Спеції для яблук — 1/2 ч. л
- Ванільний екстракт — 1/2 ч. л
Крамбл:
- Коричневий цукор — 1/4 склянки
- Борошно — 1/4 склянки
- Вершкове масло (розтоплене) — 4 ст. л
Приготування:
- Розігрійте духовку до 175°C;
- Змастіть форму для мафінів маслом;
- Змішайте коричневий цукор і масло та збийте все разом;
- Додати яйце та ванільний екстракт;
- З’єднайте сухі інгредієнти в мисці, перемішайте та додайте до інших;
- Покладіть тісто у форму для кексів і притисніть посередині, щоб зробити ямку;
- Випікайте 22 хвилини, якщо у вас велика форма та 12 хвилин для маленької;
- Вийміть з духовки, щоб кошики охолонули. Вони будуть м'якими до повного охолодження;
- У каструлі змішайте яблука, коричневий цукор, спеції, корицю, екстракт ванілі та лимонний сік і проваріть все помішуючи, доки яблука не стануть мʼякими, а фруктовий сік не загусне. Варіть близько 5-8 хвилин;
- Зробіть крамбл, змішавши виделкою коричневий цукор, борошно та розм’якшене або розтоплене масло;
- Викладіть яблука в центр кошиків, а зверху додайте крамбл.
Смачного!
Такі кошики можна наповнити абсолютно різними фруктами, наприклад, персиками, чорницею, бананами чи зробити фруктове асорті.
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