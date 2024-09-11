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Яблучні кошики: рецепт ароматної випічки до кави

Яблучні кошики: рецепт ароматної випічки до кави

Рецепт ароматної випічки до кави / Фото: www.credits

Замість традиційного пирога, спробуйте приготувати порційні кошики з яблуками та корицею.

Пряний аромат яблук з корицею пробуджують теплі спогади та думки. Хочеться заварити ароматну каву, закутатися у мʼяке покривало, взяти смачну яблучну випічку та дивитися улюблений осінній фільм. На сторінці _sweetmonkey_ показали, як приготувати солодкі кошики з ароматними яблуками та корицею для приємного домашнього вечора.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Вершкове масло (розтоплене) — 8 ст. л
  • Коричневий цукор — 1 чашка 
  • Яйця — 1 шт.
  • Ванільний екстракт — 1/2 ч. л
  • Борошно — 1/3 склянки
  • Розпушувач — 1 ч. л
  • Сіль  —  1/4 ч. л
  • Мускатний горіх — 1 ч. л
  • Кориця — 1 ч. л

Для яблук:

  • Яблука (нарізані кубиками) — 3 шт.
  • Коричневий цукор — 1/4 склянки 
  • Лимонний сік — 1 ст. л
  • Кориця — 1 ч. л
  • Спеції для яблук — 1/2 ч. л
  • Ванільний екстракт — 1/2 ч. л

Крамбл:

  • Коричневий цукор — 1/4 склянки
  • Борошно — 1/4 склянки
  • Вершкове масло (розтоплене) — 4 ст. л

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 175°C;
  • Змастіть форму для мафінів маслом;
  • Змішайте коричневий цукор і масло та збийте все разом;
  • Додати яйце та ванільний екстракт;
  • З’єднайте сухі інгредієнти в мисці, перемішайте та додайте до інших;
  • Покладіть тісто у форму для кексів і притисніть посередині, щоб зробити ямку; 
  • Випікайте 22 хвилини, якщо у вас велика форма та 12 хвилин для маленької;
  • Вийміть з духовки, щоб кошики охолонули. Вони будуть м'якими до повного охолодження;
  • У каструлі змішайте яблука, коричневий цукор, спеції, корицю, екстракт ванілі та лимонний сік і проваріть все помішуючи, доки яблука не стануть мʼякими, а фруктовий сік не загусне. Варіть близько 5-8 хвилин;
  • Зробіть крамбл, змішавши виделкою коричневий цукор, борошно та розм’якшене або розтоплене масло;
  • Викладіть яблука в центр кошиків, а зверху додайте крамбл.

Смачного!

Такі кошики можна наповнити абсолютно різними фруктами, наприклад, персиками, чорницею, бананами чи зробити фруктове асорті.

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