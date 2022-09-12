Яблучний хліб у цукровій глазурі: рецепт ідеального осіннього кексу

Цей хліб більше схожий на яблучний пиріг і в ньому ідеально поєднуються усі головні смаки й аромати осені.
Яблука і кориця створені одне для одного, а в поєднанні з легким за текстурою тістом виходить просто фантастично смачний кекс, який можна подавати з маслом, вершками або кулькою морозива до кави чи чаю.
Складники
Яблучна начинка з корицею
- світло-коричневий цукор – третина склянки
- кориця – 2 ч. л.
- яблука, нарізані кубиками – 2 шт.
Тісто
- вершкове масло – 125 г
- світло-коричневий цукор – 160 г
- яйця – 2 шт.
- ваніль – 2 ч. л.
- борошно – півтори склянки
- сіль – половина ч. л.
- розпушувач – 2 ч. л.
- мелений мускатний горіх – щіпка
- молоко – пів склянки
Глазур
- цукрова пудра – пів склянки
- молоко – 1 ст. л. або трохи більше
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Коричневий цукор, корицю та яблука, нарізані кубиками, перемішайте.
Починайте готувати тісто: вершкове масло і цукор перемішайте в міксері протягом 2-3 хвилин, додайте яйця і ваніль, перемішайте до однорідності.
Змішайте сухі інгредієнти – борошно, сіль, розпушувач та мускатний горіх, додайте суміш у міксер, на низькій швидкості додайте молоко.
До змащеної маслом форми вилийте половину тіста, зверху викладіть половину яблучної суміші, далі вилийте половину тіста, що залишилося, і посипте залишками яблучної суміші.
Випікайте 50-60 хвилин або поки хліб не стане золотаво-коричневим і не затвердіє, а зубочистка виходитиме майже чистою.
Дайте хлібу охолонути у формі протягом 30 хвилин, перш ніж дістати.
Змішайте цукрову пудру і молоко для глазурі та полийте нею остиглий хліб.
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