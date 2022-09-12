Яблучний хліб у цукровій глазурі: рецепт ідеального осіннього кексу

Яблука і кориця створені одне для одного, а в поєднанні з легким за текстурою тістом виходить просто фантастично смачний кекс, який можна подавати з маслом, вершками або кулькою морозива до кави чи чаю.

Складники

Яблучна начинка з корицею

світло-коричневий цукор – третина склянки

кориця – 2 ч. л.

яблука, нарізані кубиками – 2 шт.

Тісто

вершкове масло – 125 г

світло-коричневий цукор – 160 г

яйця – 2 шт.

ваніль – 2 ч. л.

борошно – півтори склянки

сіль – половина ч. л.

розпушувач – 2 ч. л.

мелений мускатний горіх – щіпка

молоко – пів склянки

Глазур

цукрова пудра – пів склянки

молоко – 1 ст. л. або трохи більше

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Коричневий цукор, корицю та яблука, нарізані кубиками, перемішайте.

Починайте готувати тісто: вершкове масло і цукор перемішайте в міксері протягом 2-3 хвилин, додайте яйця і ваніль, перемішайте до однорідності.

Змішайте сухі інгредієнти – борошно, сіль, розпушувач та мускатний горіх, додайте суміш у міксер, на низькій швидкості додайте молоко.

До змащеної маслом форми вилийте половину тіста, зверху викладіть половину яблучної суміші, далі вилийте половину тіста, що залишилося, і посипте залишками яблучної суміші.

Випікайте 50-60 хвилин або поки хліб не стане золотаво-коричневим і не затвердіє, а зубочистка виходитиме майже чистою.

Дайте хлібу охолонути у формі протягом 30 хвилин, перш ніж дістати.

Змішайте цукрову пудру і молоко для глазурі та полийте нею остиглий хліб.

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