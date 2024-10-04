Яблучний пиріг: ідеальний рецепт традиційної випічки

Цей ароматний яблучний пиріг стане чудовим доповненням до вашого столу та потішить усіх близьких за чашкою чаю.
На сторінці roxmiamimotivation показали, як приготувати надзвичайно смачний яблучний пиріг.
Інгредієнти для тіста:
- Борошно 350 г
- Холодне вершкове масло 225 г
- Цукор 2 ст. л
- Сіль
- Холодна вода 30 мл
Інгредієнти для начинки:
- Яблука 750 г
- Цукор 100 г
- Борошно 30 г
- Кориця 1 ч. л
- Лимонний сік
Приготування:
- Зробіть тісто: у великій мисці змішайте борошно, цукор і сіль;
- Додайте нарізане кубиками холодне вершкове масло та втирайте його в суміш пальцями;
- Поступово додайте холодну воду та вимішуйте, поки не утвориться тісто;
- Загорніть його у поліетиленову плівку та дайте відпочити в холодильнику принаймні 30 хвилин;
- Зробіть начинку, у мисці змішайте яблучні скибочки з цукром, борошном, корицею та лимонним соком. Суміш треба добре перемішати;
- Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні, доки воно не стане достатнього розміру, щоб накрити форму для випікання;
- Вистеліть форму для випічки тістом і обріжте надлишки;
- Проколіть виделкою отвори в основі тіста;
- Насипте яблучну суміш на вистелене тісто;
- Розкачайте залишки тіста та використовуйте його для того, щоб накрити зверху яблука;
- Розігрійте духовку до 200°C і випікайте яблучний пиріг приблизно 45-50 хвилин, поки зверху він не стане золотистого кольору;
- Вийміть пиріг з духовки та дайте йому охолонути перед тим, як розрізати на шматки та подавати;
Насолоджуйтеся цим чудовим класичним яблучним пирогом з кулькою ванільного морозива або свіжими збитими вершками.
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