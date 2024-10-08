Яблучний пиріг на сковороді: дуже простий рецепт

Яблучний пиріг на сковороді – це швидкий і простий спосіб приготувати десерт без використання духовки.

Тісто на сметані виходить повітряним, а начинка з обсмажених яблук з цукром, вершковим маслом і корицею – дуже ароматною.

Інгредієнти борошно пшеничне 150 г сметана 150 г яйце куряче 1 шт. цукор 30 г розпушувач 10 г олія 30 мл яблука 350 г масло вершкове 30 г цукор ванільний кориця

Яблука вимийте, обсушіть. Очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими часточками. Для тіста: в мисці з'єднайте яйце, цукор, ванільний цукор, перемішайте віничком. Додайте олію, сметану, ще раз перемішайте і всипте просіяне борошно та розпушувач. Все добре перемішайте. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор і перемішайте його так, щоб він розчинився, потім викладіть яблука, посипте корицею та обсмажте до м'якості яблук. Вилийте тісто зверху на яблука і розрівняйте. Накрийте сковороду кришкою та готуйте пиріг на повільному вогні до готовності 15-20 хвилин. Потім акуратно переверніть випічку за допомогою тарілки вгору дном і лопаткою акуратно знову покладіть на сковороду та обсмажте з іншого боку під закритою кришкою 5-10 хвилин. Готовий пиріг перевірте дерев'яною шпажкою.

Поради:

Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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