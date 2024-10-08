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Яблучний пиріг на сковороді: дуже простий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
206 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
676
Час на прочитання
1 хв
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Яблучний пиріг на сковороді: дуже простий рецепт

Яблучний пиріг на сковороді / Фото: Credits

Яблучний пиріг на сковороді – це швидкий і простий спосіб приготувати десерт без використання духовки.

Тісто на сметані виходить повітряним, а начинка з обсмажених яблук з цукром, вершковим маслом і корицею – дуже ароматною.

Інгредієнти

борошно пшеничне
150 г
сметана
150 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
30 г
розпушувач
10 г
олія
30 мл
яблука
350 г
масло вершкове
30 г
цукор ванільний
кориця
  1. Яблука вимийте, обсушіть. Очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими часточками.
  2. Для тіста: в мисці з'єднайте яйце, цукор, ванільний цукор, перемішайте віничком. Додайте олію, сметану, ще раз перемішайте і всипте просіяне борошно та розпушувач. Все добре перемішайте.
  3. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор і перемішайте його так, щоб він розчинився, потім викладіть яблука, посипте корицею та обсмажте до м'якості яблук. Вилийте тісто зверху на яблука і розрівняйте.
  4. Накрийте сковороду кришкою та готуйте пиріг на повільному вогні до готовності 15-20 хвилин. Потім акуратно переверніть випічку за допомогою тарілки вгору дном і лопаткою акуратно знову покладіть на сковороду та обсмажте з іншого боку під закритою кришкою 5-10 хвилин. Готовий пиріг перевірте дерев'яною шпажкою.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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