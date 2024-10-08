Яблучний пиріг на сковороді: дуже простий рецепт

Яблучний пиріг на сковороді – це швидкий і простий спосіб приготувати десерт без використання духовки.
Тісто на сметані виходить повітряним, а начинка з обсмажених яблук з цукром, вершковим маслом і корицею – дуже ароматною.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 150 г
- сметана
- 150 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 30 г
- розпушувач
- 10 г
- олія
- 30 мл
- яблука
- 350 г
- масло вершкове
- 30 г
- цукор ванільний
- кориця
- Яблука вимийте, обсушіть. Очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте тонкими часточками.
- Для тіста: в мисці з'єднайте яйце, цукор, ванільний цукор, перемішайте віничком. Додайте олію, сметану, ще раз перемішайте і всипте просіяне борошно та розпушувач. Все добре перемішайте.
- На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор і перемішайте його так, щоб він розчинився, потім викладіть яблука, посипте корицею та обсмажте до м'якості яблук. Вилийте тісто зверху на яблука і розрівняйте.
- Накрийте сковороду кришкою та готуйте пиріг на повільному вогні до готовності 15-20 хвилин. Потім акуратно переверніть випічку за допомогою тарілки вгору дном і лопаткою акуратно знову покладіть на сковороду та обсмажте з іншого боку під закритою кришкою 5-10 хвилин. Готовий пиріг перевірте дерев'яною шпажкою.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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