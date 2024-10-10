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Яблучний штрудель з листкового тіста: простий рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
261 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
248
Час на прочитання
1 хв
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Яблучний штрудель з листкового тіста: простий рецепт

Яблучний штрудель з листкового тіста / Фото: Credits

Яблучний штрудель – це ніжний десерт із хрумкого тіста та соковитої начинки з пряним ароматом кориці.

Для приготування вам знадобляться готове листкове тісто, яблука та кориця.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
250 г
цукор
4 ст. л.
яблука
500 г
сік лимонний
1/2 ст. л.
кориця
0,5 ч. л.
яйце куряче
1 шт.
сухарі панірувальні
3 ст. л.
масло вершкове
1 ст. л.
  1. Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
  2. Яблука вимийте. Очистьте від шкірки, серцевини та наріжте невеликими шматочками. Полийте лимонним соком.
  3. У мисці з'єднайте яблука, цукор і корицю. Перемішайте.
  4. Тісто розкачайте дуже тонко, змастіть вершковим маслом, присипте двома столовими ложками панірувальних сухарів, відступаючи від країв два сантиметри, і рівномірно розподіліть начинку, потім посипте зверху рештою сухарів і закрутіть у щільний рулет. Добре защипніть краї та викладіть рулет на деко, застелене пергаментним папером.
  5. Змастіть рулет збитим яйцем і зверху на ньому зробіть кілька надрізів.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин до золотавого кольору.

Поради:

Тісто можна покласти на рушник і закручувати рулет за його допомогою.

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