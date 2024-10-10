Яблучний штрудель з листкового тіста: простий рецепт

Яблучний штрудель – це ніжний десерт із хрумкого тіста та соковитої начинки з пряним ароматом кориці.

Для приготування вам знадобляться готове листкове тісто, яблука та кориця.

Інгредієнти тісто листкове бездріжджове 250 г цукор 4 ст. л. яблука 500 г сік лимонний 1/2 ст. л. кориця 0,5 ч. л. яйце куряче 1 шт. сухарі панірувальні 3 ст. л. масло вершкове 1 ст. л.

Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. Яблука вимийте. Очистьте від шкірки, серцевини та наріжте невеликими шматочками. Полийте лимонним соком. У мисці з'єднайте яблука, цукор і корицю. Перемішайте. Тісто розкачайте дуже тонко, змастіть вершковим маслом, присипте двома столовими ложками панірувальних сухарів, відступаючи від країв два сантиметри, і рівномірно розподіліть начинку, потім посипте зверху рештою сухарів і закрутіть у щільний рулет. Добре защипніть краї та викладіть рулет на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть рулет збитим яйцем і зверху на ньому зробіть кілька надрізів. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин до золотавого кольору.

Поради:

Тісто можна покласти на рушник і закручувати рулет за його допомогою.

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