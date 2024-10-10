Яблучний штрудель з листкового тіста: простий рецепт

Яблучний штрудель – це ніжний десерт із хрумкого тіста та соковитої начинки з пряним ароматом кориці.
Для приготування вам знадобляться готове листкове тісто, яблука та кориця.
Інгредієнти
- тісто листкове бездріжджове
- 250 г
- цукор
- 4 ст. л.
- яблука
- 500 г
- сік лимонний
- 1/2 ст. л.
- кориця
- 0,5 ч. л.
- яйце куряче
- 1 шт.
- сухарі панірувальні
- 3 ст. л.
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
- Яблука вимийте. Очистьте від шкірки, серцевини та наріжте невеликими шматочками. Полийте лимонним соком.
- У мисці з'єднайте яблука, цукор і корицю. Перемішайте.
- Тісто розкачайте дуже тонко, змастіть вершковим маслом, присипте двома столовими ложками панірувальних сухарів, відступаючи від країв два сантиметри, і рівномірно розподіліть начинку, потім посипте зверху рештою сухарів і закрутіть у щільний рулет. Добре защипніть краї та викладіть рулет на деко, застелене пергаментним папером.
- Змастіть рулет збитим яйцем і зверху на ньому зробіть кілька надрізів.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин до золотавого кольору.
Поради:
Тісто можна покласти на рушник і закручувати рулет за його допомогою.
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