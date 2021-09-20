Яблучний штрудель: справжній австрійський рецепт

Існує безліч яблучних пирогів, але один із найвідоміших — мабуть, штрудель.
Всілякий турист, який приїхав до столиці Австрії, вважає своїм обов'язком зайти до кафе, щоб покуштувати улюблені місцеві ласощі — штрудель із яблуками, який і називають не інакше як віденський штрудель. Подейкують, що свого часу наречених у Відні вибирали за вмінням готувати саме його.
Спробувавши справжній штрудель хоч раз, ви не зможете не оцінити його гідно, тому що це надзвичайно тонке, як цигарковий папір, крихке тісто і багато ароматної і смачної начинки.
Інгредієнти:
- для тіста:
- 250 г борошна
- 100 мл води
- 1 яйце
- олія
- сіль
- для начинки:
- 1 кг яблук
- 150 г цукру
- 100 г здобних сухарів
- 100 г родзинок
- 100 г очищених волоських горіхів
- 2 столові ложки темного рому
- 2 столові ложки лимонного соку
- 2 столові ложки вершкового масла
- 0,5 чайної ложки меленої кориці
- 2 столові ложки цукрової пудри для посипання
- борошно для розкачування
- вершкове масло для змазування
Приготування
Борошно просіяти на робочу поверхню гіркою, зробити в центрі поглиблення, влити в нього теплу воду і 1,5 столові ложки олії, вбити яйце, посолити і замісити тісто. Вимішувати тісто до тих пір, поки воно не стане гладким і еластичним і припинить прилипати до рук, що займе 10-15 хвилин.
Готове тісто скачати в кулю, змастити олією, обгорнути харчовою плівкою і поставити на 30-40 хвилин в тепле місце.
Родзинки обдати окропом, відцідити, залити ромом і залишити на пів години. Сухарі обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору. Горіхи порубати. Яблука нарізати дрібними кубиками, скропити лимонним соком, приправити корицею і перемішати.
На розстеленому і припиленому борошном лляному рушнику або клейонці спочатку за можливості тонко розкачати тісто, а потім розтягнути від центру до країв, підкладаючи знизу долоні, до напівпрозорого стану.
Прямокутний пласт тіста змастити розтопленим вершковим маслом. Відступивши 2-3 см від довгого краю, викласти уздовж нього обсмажені сухарі, на них — яблука, присипати родзинками, горіхами і цукром, скачати за допомогою рушника рулет, укласти його швом донизу на застелене пергаментом деко і змастити розтопленим вершковим маслом.
Випікати близько 40-45 хвилин за 180°С, кілька разів дістаючи штрудель і змащуючи його вершковим маслом.
Поверхню злегка охололого штруделя притрусити цукровою пудрою.
На замітку
Подавати штрудель прийнято теплим з кулькою морозива.
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