Яблучний тарт татен: рецепт ароматної французької випічки

Французький тарт татен — десерт, що підкорив серця мільйонів гурманів у всьому світі. Це перевернутий яблучний пиріг, у якому соковиті яблука запікаються у карамелі під ніжною скоринкою з тіста.
На сторінці sophiebakas поділилися класичним рецептом, який ідеально підходить як для особливих випадків, так і для затишного сімейного чаювання.
Інгредієнти
Для тіста:
- Борошно 200 г
- Несолоне вершкове масло 100 г
- Цукор 1 ст. л
- Сіль 1/2 ч. л
- Крижана вода 30 г
Для начинки:
- Яблука 1 кг
- Вершкове масло кімнатної температури 75 г
- Цукор 100 г
Приготування
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Тісто для тарту татен має бути хрустким, але водночас ніжним. У кухонному комбайні змішайте борошно, цукор і сіль. Перемішайте декілька разів, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Додайте холодне вершкове масло кубиками та збивайте, поки суміш не стане схожою на грубі крихти.
- Поступово вливайте холодну воду, збиваючи, поки тісто не почне сходитися.
- Викладіть тісто на злегка присипану борошном поверхню та розкачайте його в коло товщиною приблизно 4 мм.
- Перекладіть тісто на пергаментний папір і поставте у холодильник, поки будете готувати яблука.
- Очистіть яблука від шкірки, видаліть серцевину та наріжте четвертинками.
- Дно форми діаметром приблизно 23 см рівномірно змастіть вершковим маслом.
- Посипте поверхню цукром так, щоб він покрив дно форми.
- Викладіть яблука у форму по колу, заповнюючи всі проміжки.
- Зверху посипте яблука 1 ст. л цукру та додайте кілька маленьких шматочків вершкового масла.
- Поставте форму на сильний вогонь і варіть 7–10 хвилин, поки цукор і масло не почнуть карамелізуватися, утворюючи золотисту рідку карамель.
- Зніміть форму з вогню.
- Обережно викладіть тісто зверху яблук, підгортаючи його краї вниз, щоб яблука були повністю закриті.
- Зробіть невеликий отвір у центрі тіста, щоб пара могла вільно виходити під час випікання.
- Поставте форму у розігріту духовку та випікайте 30 хвилин за температури 180°C. Тісто має стати золотистим і хрустким.
- Дістаньте тарт із духовки та дайте йому охолонути 5 хвилин.
- Покладіть велику тарілку поверх форми, потім обережно переверніть їх разом, щоб дістати тарт на тарілку.
- Дайте тарту татену охолонути ще 10–15 хвилин перед подачею.
- Він ідеально смакує з кулькою ванільного морозива чи збитими вершками, які підкреслюють карамельний смак яблук.
Поради:
- Слідкуйте за процесом карамелізації, щоб уникнути пригорання. Як тільки карамель стане золотистою, знімайте з вогню.
- Для економії часу ви можете використовувати готове листкове тісто.
Bon appétit!
Яблучний тарт — це смачний десерт і ви легко здивуєте своїх гостей витонченістю французької випічки.
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