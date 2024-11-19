Яблучний тарт татен: рецепт ароматної французької випічки

Французький тарт татен — десерт, що підкорив серця мільйонів гурманів у всьому світі. Це перевернутий яблучний пиріг, у якому соковиті яблука запікаються у карамелі під ніжною скоринкою з тіста.

На сторінці sophiebakas поділилися класичним рецептом, який ідеально підходить як для особливих випадків, так і для затишного сімейного чаювання.

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно 200 г

Несолоне вершкове масло 100 г

Цукор 1 ст. л

Сіль 1/2 ч. л

Крижана вода 30 г

Для начинки:

Яблука 1 кг

Вершкове масло кімнатної температури 75 г

Цукор 100 г

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Тісто для тарту татен має бути хрустким, але водночас ніжним. У кухонному комбайні змішайте борошно, цукор і сіль. Перемішайте декілька разів, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Додайте холодне вершкове масло кубиками та збивайте, поки суміш не стане схожою на грубі крихти. Поступово вливайте холодну воду, збиваючи, поки тісто не почне сходитися. Викладіть тісто на злегка присипану борошном поверхню та розкачайте його в коло товщиною приблизно 4 мм. Перекладіть тісто на пергаментний папір і поставте у холодильник, поки будете готувати яблука. Очистіть яблука від шкірки, видаліть серцевину та наріжте четвертинками. Дно форми діаметром приблизно 23 см рівномірно змастіть вершковим маслом. Посипте поверхню цукром так, щоб він покрив дно форми. Викладіть яблука у форму по колу, заповнюючи всі проміжки. Зверху посипте яблука 1 ст. л цукру та додайте кілька маленьких шматочків вершкового масла. Поставте форму на сильний вогонь і варіть 7–10 хвилин, поки цукор і масло не почнуть карамелізуватися, утворюючи золотисту рідку карамель. Зніміть форму з вогню. Обережно викладіть тісто зверху яблук, підгортаючи його краї вниз, щоб яблука були повністю закриті. Зробіть невеликий отвір у центрі тіста, щоб пара могла вільно виходити під час випікання. Поставте форму у розігріту духовку та випікайте 30 хвилин за температури 180°C. Тісто має стати золотистим і хрустким. Дістаньте тарт із духовки та дайте йому охолонути 5 хвилин. Покладіть велику тарілку поверх форми, потім обережно переверніть їх разом, щоб дістати тарт на тарілку. Дайте тарту татену охолонути ще 10–15 хвилин перед подачею. Він ідеально смакує з кулькою ванільного морозива чи збитими вершками, які підкреслюють карамельний смак яблук.

Поради:

Слідкуйте за процесом карамелізації, щоб уникнути пригорання. Як тільки карамель стане золотистою, знімайте з вогню.

Для економії часу ви можете використовувати готове листкове тісто.

Bon appétit!

Яблучний тарт — це смачний десерт і ви легко здивуєте своїх гостей витонченістю французької випічки.

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