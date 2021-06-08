Ягідний десерт "Рожевий фламінго": мало калорій, багато вітамінів

Настале літо несе рясноту фруктів і ягід, які за можливості слід вживати в натуральному вигляді або готувати, уникаючи застосування високих температур.

Випічка та десерти на основі свіжих ягід стануть легким сніданком або вечерею чи прекрасним доповненням до чашки еспресо або ароматного чаю.

"Рожевий фламінго" — легкий і корисний десерт із максимальним вмістом вітамінів і мінімумом калорій. Його смак і аромат натуральні і викликають бажання спробувати ще і ще, але найголовніше, що це не загрожує зайвими кілограмами.

Готуйте з задоволенням і їжте в радість!

Інгредієнти:

200 г ягід

100 г цукрової пудри

15 г желатину

сік 0,5 лимона

приготування

Ягоди вимити, очистити, перетворити на пюре блендером до однорідного стану, додати желатин і залишити на кілька хвилин для набухання, після чого ввести цукрову пудру, сік половини лимона, добре перемішати і нагріти на легкому вогні до повного розчинення желатину, не доводячи до кипіння.

Суміш, що остигнула, збивати міксером на високій швидкості допоки вона не збільшиться в об'ємі, стане густішою і світлішою.

Приготовану ягідну масу укласти в вистелену папером для випічки пласку форму і поставити на кілька годин в холодильник.

Застиглий пласт викласти, перевернувши форму, на посипану цукровою пудрою поверхню, зняти папір, притрусити пудрою зверху і розрізати на шматочки.

На замітку

Для приготування десерту можна використовувати суницю, полуницю, малину, смородину, вишню або ягідний мікс.

Зберігати ягідний десерт слід у холодильнику.

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