Ягідний смузі: рецепт напою, який зміцнює імунітет

Якщо ви хочете зміцнити імунітет і покращити стан шкіри, підвищити рівень енергії та просто почуватися на всі 100%, тож спробуйте приготувати цей надзвичайно корисний ягідний смузі, який стане вашим улюбленим напоєм.

Смузі — чудовий вітамінний напій, який поєднує у собі найкраще від природи: антиоксиданти, мікроелементи та суперфуд. На сторінці lotushealthtips розповіли, як його легко приготувати.

Інгредієнти Ягідна суміш (свіжа чи заморожена) 1 склянка Гранатовий сік 1/2 склянки Грецький йогурт 1/2 склянки Мед 1 ч. л Насіння чіа 1 ст. л Шпинат (свіжий) 1 чашка

Приготування:

Замочіть насіння чіа заздалегідь (хоча б на 10–15 хвилин) у невеликій кількості води. У чашу блендера покладіть ягоди, додайте гранатовий сік і грецький йогурт. Покладіть у чашу замочене насіння чіа та свіжий шпинат, додайте мед. Для охолоджувального ефекту додайте кілька кубиків льоду. Збивайте всі інгредієнти у блендері, поки суміш не стане однорідною та ніжною за текстурою. Перелийте смузі у склянку, додайте кілька ягід прикрасьте зверху насінням чіа.

Поради:

Якщо хочете зробити напій ще кориснішим, можна додати до нього трохи імбиру чи куркуми.

Для насиченішого смаку використовуйте заморожені ягоди — вони створять кремову текстуру.

Додавайте інші улюблені фрукти чи суперфуди, такі як спіруліна чи мигдальне молоко.

Цей ягідний смузі — ідеальний вибір для сніданку чи перекусу. Він заряджає енергією, допомагає тримати себе форму та підтримує ваш імунітет. Лише кілька хвилин на приготування та ваш організм отримає все, що потрібно для краси, здоров’я та гарного настрою.

Смачного!

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