Шефкухар поділився порадою, як легко зняти шкірку з персиків, зберігши при цьому їхній аромат, смак і вітаміни.

Персики - соковиті і дуже смачні плоди, але вони мають дещо грубу шкірку, яку кулінари радять знімати і перед вживанням, і перед приготуванням.

Шефкухар Павло Д'ячек поділився простим способом, як легко зняти з персика шкірку.

Він радить помити персики, висушити їх і розкласти на деко. Зверху накрити їх фольгою. Після цього фрукти відправити у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Шкірку з персиків можна знімати одразу, вийнявши їх з духовки, або дати їм охолонути.

Після духовки шкірка з персиків знімається дуже легко і красиво, кісточки теж добре відходять від м'якоті. Їхній аромат, смак та вітаміни зберігаються.

Простий спосіб очищення персиків від шкірки

Після того, як ви "роздягли" персики, їх можна приготувати у цукровому сиропі для заготівлі на зиму, зробити варення, компот або приготувати з них салат (персик чудово поєднується із качкою або телятиною; заправити такий салат можна соусом на основі бальзамічного оцту).

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