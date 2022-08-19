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Як легко зняти шкірку з персиків

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Як легко зняти шкірку з персиків

Фото: Credits

Шефкухар поділився порадою, як легко зняти шкірку з персиків, зберігши при цьому їхній аромат, смак і вітаміни.

Персики - соковиті і дуже смачні плоди, але вони мають дещо грубу шкірку, яку кулінари радять знімати і перед вживанням, і перед приготуванням.

Шефкухар Павло Д'ячек поділився простим способом, як легко зняти з персика шкірку.

Він радить помити персики, висушити їх і розкласти на деко. Зверху накрити їх фольгою. Після цього фрукти відправити у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Шкірку з персиків можна знімати одразу, вийнявши їх з духовки, або дати їм охолонути.

Після духовки шкірка з персиків знімається дуже легко і красиво, кісточки теж добре відходять від м'якоті. Їхній аромат, смак та вітаміни зберігаються.

Простий спосіб очищення персиків від шкірки

Простий спосіб очищення персиків від шкірки

Після того, як ви "роздягли" персики, їх можна приготувати у цукровому сиропі для заготівлі на зиму, зробити варення, компот або приготувати з них салат (персик чудово поєднується із качкою або телятиною; заправити такий салат можна соусом на основі бальзамічного оцту).

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