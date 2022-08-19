Шефкухар поділився порадою, як легко зняти шкірку з персиків, зберігши при цьому їхній аромат, смак і вітаміни.
Персики - соковиті і дуже смачні плоди, але вони мають дещо грубу шкірку, яку кулінари радять знімати і перед вживанням, і перед приготуванням.
Шефкухар Павло Д'ячек поділився простим способом, як легко зняти з персика шкірку.
Він радить помити персики, висушити їх і розкласти на деко. Зверху накрити їх фольгою. Після цього фрукти відправити у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.
Шкірку з персиків можна знімати одразу, вийнявши їх з духовки, або дати їм охолонути.
Після духовки шкірка з персиків знімається дуже легко і красиво, кісточки теж добре відходять від м'якоті. Їхній аромат, смак та вітаміни зберігаються.
Після того, як ви "роздягли" персики, їх можна приготувати у цукровому сиропі для заготівлі на зиму, зробити варення, компот або приготувати з них салат (персик чудово поєднується із качкою або телятиною; заправити такий салат можна соусом на основі бальзамічного оцту).
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