Як нагодувати та розважити гостей на Новий рік: рецепт печива з прогнозами

Як нагодувати та розважити гостей на Новий рік: рецепт печива з прогнозами

У новорічну ніч ми всі хоч ненадовго стаємо дітьми. Цієї чарівної пори ми чекаємо на дива, загадуємо бажання, намагаємося зазирнути в майбутнє.

Прекрасний спосіб подарувати своїм гостям добрий настрій – поставити на новорічний стіл печиво із прогнозами. Кожен сам обере свою долю, і вона гарантовано буде щасливою і обіцяє радісні зміни у житті. Тепер тільки від вас залежить, що приготує рік вашим близьким.

Інгредієнти:

0,5 склянки борошна

0,5 склянки цукру

2 білки

3 столові ложки олії

2-3 столові ложки води

дрібка солі

Приготування

Білки збити з щіпкою солі до збільшення обсягом і пишного стану, після чого ввести цукор і збивати до стійких піків.

У підготовлені білки всипати просіяне борошно, влити олію і акуратно перемішати до однорідного стану.

Додавши трохи води кімнатної температури, домогтися суміші тіста, що нагадує згущене молоко.

Тісто викладати по 1 чайній ложці на пергамент або силіконовий килимок і рівномірно розмазати круглі млинці діаметром близько 8 см.

Випікати 5-7 хвилин за 180°С до зарум'янювання країв заготовок.

Готове печиво по одному знімати лопаткою з пергаменту, помістити в центр кожного смужку паперу з передбаченням, згорнути заготівлю навпіл і, поклавши широким боком на край склянки, звести куточки і надати форму мушлі, після чого помістити в кавовий кухоль або чарку, щоб, остигаючи, печиво зафіксувалося.

На замітку

Передбачення заздалегідь роздрукуйте на принтері та наріжте смужками.

Охолоджені заготовки перестають бути еластичними, тому одразу багато печива не випікайте, оптимальна порція – 4-6 штук.

Щоб печиво було легко формувати, випечені заготовки тримайте в духовці з відкритими дверцятами.

Тісто для печива за бажання ароматизуйте ваніллю або мускатним горіхом і підфарбуйте харчовим барвником.

Готове печиво можна опустити в розтоплений шоколад або глазур і притрусити кондитерським посипанням.

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