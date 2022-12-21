Як почистити гранат: лайфгак від Андрія Величка

Бренд-шеф показав у короткому ролику простий спосіб почистити ці смачні та яскраві плоди.

Зима – сезон солодких та соковитих гранатів. Багато хто любить ці терпкі та яскраві плоди, але далеко не всі люблять чистити гранат.

У цьому відео Андрій Величко показав лайфгак, як за кілька хвилин легко почистити плід гранату, та ще й так, щоб навколо нічого не було забруднене яскраво-червоним соком.

Підготуйте:

маленький ніж

столову ложку

глибоку миску

​​гранат

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

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