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Як почистити гранат: лайфгак від Андрія Величка

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Як почистити гранат: лайфгак від Андрія Величка

Фото: Credits

Бренд-шеф показав у короткому ролику простий спосіб почистити ці смачні та яскраві плоди.

Зима – сезон солодких та соковитих гранатів. Багато хто любить ці терпкі та яскраві плоди, але далеко не всі люблять чистити гранат.

У цьому відео Андрій Величко показав лайфгак, як за кілька хвилин легко почистити плід гранату, та ще й так, щоб навколо нічого не було забруднене яскраво-червоним соком.

Підготуйте:

  • маленький ніж
  • столову ложку
  • глибоку миску
  • ​​гранат

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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Дата публікації
Перегляди
332
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