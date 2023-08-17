Як почистити запечені баклажани: простий лайфгак від Андрія Величка

Якщо ви давно мрієте приготувати щось із цього овоча, то вам варто навчитися його чистити. Як це зробити швидко і просто — показав у відео шеф-кухар.

Шеф-кухар Андрій Величко показав простий і швидкий спосіб, як почистити запечені баклажани, і для цього йому знадобилася лише ложка. Також Величко зауважив, що під час запікання баклажани треба спалити.

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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