Як посмажити ідеальні кабачки: простий та доступний кулінарний лайфгак

Приготувати так кабачки дуже просто, і вам більше не знадобляться яйця.
Якщо ви любите смажені кабачки, але часто стикаєтеся з тим, що борошно під час потрапляння на розігріту олію горить на сковороді та "стріляє", то цей лайфгак із TikTok Алли Панкрушевої Шаповалової (alla_pankrusheva) точно для вас.
Авторка відео пропонує використовувати лише чотири інгредієнти: борошно, воду, соняшникову олію та, власне, самі кабачки.
Для того, щоб кабачки вийшли ідеальними й золотистими:
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розігрійте сковороду
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налийте олію
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вмочіть кабачок у борошно
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вмочіть кабачок у воду
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покладіть на сковороду та обсмажте з обох боків
Детальне відео з лайфгаком:
@alla_pankrusheva Як правильно смажити кабачки в муці! Найкращий лайфгак, який я бачила!!! #лайфхакідля життя #спасиботикток #дякуютьікток #прості рецепти #кабачок ♬ Makeba — Jain
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