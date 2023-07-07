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Як посмажити ідеальні кабачки: простий та доступний кулінарний лайфгак

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1035
Час на прочитання
1 хв
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Як посмажити ідеальні кабачки: простий та доступний кулінарний лайфгак

Кабачки, запечені із сиром / Фото: Credits

Приготувати так кабачки дуже просто, і вам більше не знадобляться яйця.

Якщо ви любите смажені кабачки, але часто стикаєтеся з тим, що борошно під час потрапляння на розігріту олію горить на сковороді та "стріляє", то цей лайфгак із TikTok Алли Панкрушевої Шаповалової (alla_pankrusheva) точно для вас.

Авторка відео пропонує використовувати лише чотири інгредієнти: борошно, воду, соняшникову олію та, власне, самі кабачки.

Для того, щоб кабачки вийшли ідеальними й золотистими:

  1. розігрійте сковороду

  2. налийте олію

  3. вмочіть кабачок у борошно

  4. вмочіть кабачок у воду

  5. покладіть на сковороду та обсмажте з обох боків

Детальне відео з лайфгаком:

@alla_pankrusheva Як правильно смажити кабачки в муці! Найкращий лайфгак, який я бачила!!! #лайфхакідля життя #спасиботикток #дякуютьікток #прості рецепти #кабачок ♬ Makeba — Jain

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Дата публікації
Перегляди
1035
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