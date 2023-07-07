Як посмажити ідеальні кабачки: простий та доступний кулінарний лайфгак

Приготувати так кабачки дуже просто, і вам більше не знадобляться яйця.

Якщо ви любите смажені кабачки, але часто стикаєтеся з тим, що борошно під час потрапляння на розігріту олію горить на сковороді та "стріляє", то цей лайфгак із TikTok Алли Панкрушевої Шаповалової (alla_pankrusheva) точно для вас.

Авторка відео пропонує використовувати лише чотири інгредієнти: борошно, воду, соняшникову олію та, власне, самі кабачки.

Для того, щоб кабачки вийшли ідеальними й золотистими:

розігрійте сковороду налийте олію вмочіть кабачок у борошно вмочіть кабачок у воду покладіть на сковороду та обсмажте з обох боків

Детальне відео з лайфгаком:

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