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Як правильно варити рис: корисні поради від шеф-кухаря

Як правильно варити рис: корисні поради від шеф-кухаря

Як правильно варити рис / Фото: Associated Press

Рис – це одна з найдавніших та найпопулярніших круп у світі. Він є основою для багатьох національних кухонь, адже ідеально поєднується з різноманітними стравами, а його варіації приготування вражають своєю різноманітністю. Проте, навіть такий простий продукт, як рис, може викликати труднощі у приготуванні. 

Скільки води потрібно? Чи варто промивати? Як зробити його розсипчастим? Відповіді на всі ці запитання дав шеф-кухар Олександр Огороднік, який на своїй сторінці поділився рецептом приготування ідеального рису.

Інгредієнти

Вода 
1,5 л
 Сіль
2 ч. л
Паличка кориці
1 шт.
Лавровий лист  
2 шт.
 Рис 
200 г
Вершкового масла (чи оливкової олії) 
1 ст. л

Приготування

  1. Налийте у каструлю 1,5 літра води та додайте 2 ч. л солі.
  2. Додайте паличку кориці та лавровий лист (якщо ви любите експерименти зі смаком).
  3. Доведіть воду до кипіння.
  4. У киплячу воду засипте 200 г рису.
  5. Варіть рівно 10 хв. Обов’язково помішайте рис одразу після засипання, а потім ще раз через 2 хв.
  6. Після закінчення 10 хв відкиньте рис на сито та злийте воду.
  7. Вийміть з рису лавровий лист та паличку кориці.
  8. Додайте 1 ст. л вершкового масла, перемішайте та подавайте до столу.

Багато хто стверджує, що рис потрібно варити зовсім інакше: спочатку класти у холодну воду чи дотримуватися інших методик. Однак цей рецепт спрощує процес і дозволяє отримати ніжний, розсипчастий рис з приємним ароматом. Кипляча вода та правильний час варіння забезпечують ідеальну консистенцію, а спеції надають страві витонченого аромату.

Тож більше не треба боятися невдалих експериментів із рисом. Дотримуйтесь цих простих порад і ваш рис завжди буде смачним та ідеально приготованим.

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