Як приготувати абрикосову закуску з сиром і хамоном

Авторка рецепту стверджує, що з цим дивовижним поєднанням смаків ви по-новому закохаєтеся у смак абрикосів.
На сторінці valin_food показали як неймовірне поєднання абрикосів, сиру та хамону подарують вам смак справжньої насолоди.
Інгредієнти
- Абрикоси
- 7 шт.
- Хамон
- Бурата
- Пармезан
- Базилік
- Перець
- Оливкова олія
Приготування:
- Очистіть абрикоси від кісточки та розкладіть на дошці серединкою догори;
- Зверху накрийте їх харчовою плівкою (можна у декілька шарів) та притисніть іншою дощечкою.
- Потім поставте абрикоси у морозилку на 30 хвилин;
- Діставши змерзлі абрикоси, зніміть з них плівку та надайте їм бажаної форми;
- Далі зверху покладіть хамон, бурату, пармезан і прикрасьте базиліком.
- Присипте перцем і додайте краплинку оливкової олії.
Різати та подавати на стіл можна як піцу.
Цим рецептом ви дійсно здивуєте своїх гостей і жоден з них не залишиться до нього байдужим.
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