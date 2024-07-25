Як приготувати абрикосову закуску з сиром і хамоном

Авторка рецепту стверджує, що з цим дивовижним поєднанням смаків ви по-новому закохаєтеся у смак абрикосів.

На сторінці valin_food показали як неймовірне поєднання абрикосів, сиру та хамону подарують вам смак справжньої насолоди.

Інгредієнти Абрикоси 7 шт. Хамон Бурата Пармезан Базилік Перець Оливкова олія

Приготування:

Очистіть абрикоси від кісточки та розкладіть на дошці серединкою догори;

Зверху накрийте їх харчовою плівкою (можна у декілька шарів) та притисніть іншою дощечкою.

Потім поставте абрикоси у морозилку на 30 хвилин;

Діставши змерзлі абрикоси, зніміть з них плівку та надайте їм бажаної форми;

Далі зверху покладіть хамон, бурату, пармезан і прикрасьте базиліком.

Присипте перцем і додайте краплинку оливкової олії.

Різати та подавати на стіл можна як піцу.

Цим рецептом ви дійсно здивуєте своїх гостей і жоден з них не залишиться до нього байдужим.

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